張立義說，在前面他飛蘭州那次，已被盯上，只是他在城的另一邊，可能在飛彈的射角外。後來要來的還是來，「感覺這好像是……，跑不掉的。」

1964年12月底他們從韓國郡山基地出勤，飛包頭，張臨時肚痛腹瀉吊點滴，王錫爵代之spare，但王上去發現13號警告系統電門有問題，乃放棄任務（abort），轉落桃園。張及隊員們坐C-130運輸機撤回台。那是聖誕節前，蔣經國請隊員們在圓山飯店吃晚飯。蔣還關心他肚子好了沒，問要不要另備膳食。飯後蔣經國叫兒子孝文領他們去統一飯店跳舞。張立義奇怪整個晚上蔣妻徐乃錦都找他跳，與孝文甚冷淡，他不知道他們夫妻感情已出問題。

徐乃錦的祖父是辛亥革命先烈徐錫麟。李煥說，蔣經國對孝文很頭痛，可有天在辦公室很高興的說，我兒子要結婚了，你知娶的是誰？徐錫麟的孫女。李煥說，他很少看到蔣經國那麼高興的。

張立義說：「1月7日是星期五，隊長(楊世駒上校)通知 我這個週末要待命不能回家，因為預報目標區天氣好轉，隨時都可能要去作任務，於是我打了一個電話給張家淇，告訴她下個週末才能回家，本來我想在作完這次任務之後，請幾天假，好回家去多住些時間，想不到這個電話竟然成為我們結婚10年的最後一次通話了。」夫妻倆再講到電話是18年之後。

1月8日，王錫爵再飛蘭州，一路沒事，之前打他的飛彈已調到包頭附近等候，10日，等到了張立義。他晚上飛到距目的地50公里的薩拉齊，一個介於黃河與大青山之間的小鎮，張立義看到飛機的雷達出現了反飛彈偵測的光點警訊，但很微弱，他沒在意。但不一會，一陣強光，接著轟一聲，機艙一片漆黑，他知道被飛彈擊中，立刻按彈射椅跳出機艙，人隨即昏迷了。

在黑貓隊員沈宗李女兒沈麗文寫的「黑貓黑貓中隊：七萬呎飛行紀事。」一書中說：「張立義被擊落那晚，許多人徹夜未眠。當他沿東海而上，大溪的監聽站已截聽到中方空防系統正展開全力追蹤。在他從海岸轉進內陸一個多小時之後，忽然一切追蹤停止，空中只剩一片不祥的寧靜；過了5分鐘，便傳出解除空防警報。

同時在桃園基地的指揮室裡，Bird Watcher接收的訊號突然消失，指揮室裡一片嘩然。迅速比對座標位置後，發現他位於北京西北方、靠近內蒙包頭一帶。

當時擔任空軍總部參謀長的楊紹廉，在事隔四十四年後，依然對那一夜印象深刻。當晚，他和情報署長黃克亮以及特業組的盧錫良，一起在空總戰情室守候，準備接聽三十五中隊的專線電話，以隨時瞭解情況，忽然聽到大門崗高呼敬禮，趕緊走到門口，原來是當時擔任國防部副部長的蔣經國特別前來關心U-2任務。沒想到，就在向他做簡報當中，隊長楊世駒來電，報告飛機失去連絡的壞消息。

因緣流轉，在張立義被擊落的17年後，蔣經國已是總統，而當人民日報刊登釋放他們的消息時，台北高層卻認定這是「統戰技倆」，拒絕他們回國。

張立義在空中掉下了近20公里，才被開傘震醒，眼罩上都是霧，他抹了抹，看清楚，上面一輪明月，知道自己活了過來，然後一陣痛，落地了。

他看下錶，八點五十分，當時零下20多度，地上舖著一層皚皚白雪。他掉的地方叫沙海子，湖都凍了，他就把降落傘包住身體，半睡半醒的渡過了一晚。早上好不容易挨到曙光初露，他看到了遠處有戶人家，就蹣跚的走過去，當時腳已凍腫，鞋子都穿不回去了。

到了村莊第一家，他去敲門，剛好這家的女人起床開灶。她一打開門，看到個頭上套著個瓷盔的怪人，馬上嚇得關門。張立義又敲了幾下，這時門再打開，一個男人讓他進來。張一進門，就像根棍子般的癱倒昏睡在炕爐旁。

也有記載說：「一位中年婦女，她非常熱心的要我靠近火爐處休息，並告訴我不能急於烤火把腳弄熱，會適得其反的，又把厚的衣服和毛毯借給我，並且弄了點熱的食物 給我充飢。」張真是感激萬分，想要作些回報，就在飛行壓力衣的口袋裡取出一疊人民幣來給她作為酬謝，這是U-2飛行員出任務時的一項必須攜帶的求生裝備「緊急小包」，裡面放了不少人民幣和黃金項鍊。不過婦人看了一下人民幣，卻笑了出來，她說：「同志，你不必為了我幫助你而給錢，更何況你的這些人民幣早在好幾年前，就停止使用了。」（待續）