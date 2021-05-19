一名60歲婦人兩度到醫院快篩確診，由於病床不足，被要求在家中隔離，沒想卻倒臥家中，不治身亡。另一位86歲慢性病患者，在醫院接受治療，卻遭院內感染，家人怨：｢不是說2天就可出院回家了嗎？怎麼就走了呢？」

疫情擴大，醫療資源應接不暇，小病拖成大病、大病被趕回家，種因全是醫院、病床問題，要不要設立｢方艙醫院｣已經成為刻不容緩的問題。陳時中一聽到｢方艙｣二字頭搖得像波浪鼓；雙北市也都推說中央不同意，態度不積極。

柯P說，現在設立方艙醫院已經緩不濟急，如果快篩陽性，就收到檢疫所，再徵用大型旅館就解決了。話說得好像吃了燈草灰般輕鬆，中央也是徵用大型旅館，為什麼出事的就是華航諾富特？疫情就是從那破的口。當初若聽韓國瑜的話設立大型收容所，今天何以致此？

什麼叫來不及？你不願做當然來不及，現在確診例幾百人，怎知不會擴展到幾千、幾萬人？此刻不做，萬一大爆發像印度一樣不可收拾，主事者就是千古罪人。

大陸做過的事就不能做？人家的｢方艙｣、｢火神山｣可是定海神針，硬生生將新冠病毒壓制下來。他山之石可以攻錯，到現在還那麼多的政治算計？這可是攸關老百姓的生命啊！

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