蔡英文總統就最近兩次烏龍停電，說「連我都沒法接受」。對蔡總統此說，我們也都「感同身受」。

大家都知道，在停電的當下，總統府和官邸是不受影響的，但蔡總統能苦民所苦，總是一番惻隱之心。然而蔡政府執政5年，在您統治下，所「沒法接受」的，何只停電一端。

當前，比停電嚴重萬分的疫情肆虐，我們不知疫苗在哪裡，我們只知道很多地方已成空城，大型醫院病床數已拉警報，很多民眾囤積居奇的恐慌情緒已日漸高漲。

除此之外，草民還看到了執政黨北投黨部的趙映光，在計程車上動手打人，口出穢言，卻也因上列二事而被遮蓋掉了。另外，還有諸如動不動就以假消息入人於罪，查水錶、起訴恐嚇人民。各級官僚和1450動輒就無的放矢，滿嘴跑馬，難道這都是草民們可以「接受」的嗎？

烏龍停電固然造成我們生活的不便而令人無法接受，但「黑道治國」的無法無天，更是對我們靈魂的嚴重侵蝕。5年來，台灣人民在有形無形的雙重霸凌下，身心靈的極度疲累和不滿，才是令人最難以「接受」的磨難和夢魘。

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