「一國兩制」的初衷是照顧各方利益，防止台灣當局的恐懼，照顧台灣民眾的情緒，也兼照顧各國在港、澳、台的利益，維持兩制，在「一個中國」大屋頂大框架下和而不同的長期不變，這是一個充滿理想遐想的方案。

當然方案從理想到實踐會出現新情況新問題也是在所難免的，但初衷無論如何是好的，這就是歷史史實，今天人大不必苛求前人。作為大設計師鄧小平，他為了讓中國脫貧致富，實現現代化，採取了「改革開放」政策。即對內改革，改革一切不合理制度；對外開放，打開國門與世界擁抱，朝著命運共同體方向發展，是企圖以時間換空間，確保改革開放機遇期不失，這是一個妥協的方案，與歷史上的統一不一樣，不用武力征服方式，而是以「和平統一」方式。這方案不是無懈可擊，不是萬無一失，是利多弊少，是符合歷史上「相對統一」模式，是有案可循的。事實證明鄧小平的英明，我們不能因為如今「一國兩制」出現了新情況，去苛責前人，這是無知的。

鄧小平的設想中強調維繫多方利益，希望多贏。的確，西方在香港、澳門、台灣長期經營，有許多利益在港、澳、台，我們不能因為回歸或統一，就清除他們。事實證明香港、澳門回歸後的十年至十五年中「一國兩制」執行很好，西方也無責詞。但西方並不滿足僅有利益，還要奪回「治權」。開始不斷培養、扶植、支持「反對勢力」，製造香港「黃色革命」，製造台灣「太陽花運動」，鼓動「民主——民粹」、「本土——排外」，利用每一次選舉，擴張本土勢力，支持「黑衣人」暴動，提出一個個鼓動支持獨立勢力發展的「法案」，不斷改革現狀，不斷地「去中國化」，不餘其力的支持「港獨」與「台獨」，完全突破了「三個公報」與「基本法」，讓中國人民與中國政府忍無可忍，把我們逼到了角落！

以美國為首的西方反華勢力這種行動，無疑是「殺雞取蛋」，結果雞也沒有了，蛋也沒有了，「繁榮的香港」沒有了，「民主的燈塔」也沒有了，「和平統一」沒有了，「一國兩制」也沒有了！其責任是誰的？這不就是你西方政客的「傑作」嗎！你們還有什麼資格與權力責備我們？台港一些政客，挾洋拒統，他們跟了西方主子「作」，作天作地，作死，可惜他們找錯了後台，美國英國之流政客，除了輸出動亂外，絕不是可靠的夥伴——歷史無數次證明於此！

面臨如今港、台狀況，我們不是應該責備「一國兩制」政治設計對不對、好不好，我們應該創新，讓「一國兩制」更具生命力，這是責無旁貸的。更重要的是——我們要找到摧毀「一國兩制」的西方禍首，以及他們的走狗們，是他們「殺雞取卵」政策導致了今天的後果，他們才應該承擔一切責任！對此我們應該予以譴責。

（作者為上海東亞研究所所長、兩岸研究會創始會員）

本文來源：海外看世界

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