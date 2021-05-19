驕兵必敗 WHO needs help ? Taiwan

去年台灣網軍出征譚德塞時，民間集資製作廣告刊載於《紐約時報》，文案是WHO can help? Taiwan。一時在綠營支持者同溫層內，傳為佳話。在台灣疫情「看似」無波時，「Taiwan can help」是台灣官方的大外宣主調。

現在呢？是Taiwan needs help。

我們缺疫苗，缺普篩，缺病床，缺病房，缺方艙，缺A型血，還要加上缺水與缺電，標準的防疫孤島。古云：驕兵必敗，得意洋洋的台灣，終於被病毒趁虛而入。

台灣缺疫苗，蕭美琴卻在幫友邦喬疫苗，理由是民眾施打意願不高。這是對台灣防疫成績過度自信的表現，但防疫破功以後，一切都瞬間改變，選擇「順時中」的民眾這才發現，台灣真正缺的，正是執政黨一直掛在嘴邊的「超前部署」。

駐美代表處本應超前部署向美國討疫苗的，過度自信才會花時間去幫別國。

台灣防疫只有一招，就是蓋牌，拒絕普篩就是明證。沒普篩沒真相，看不到真相，竟也能誇稱Taiwan can help，help什麼？教別人蓋牌技巧？

現在6天內確診破千，兩個北部市長忍不住擴大篩檢，陳時中敢擋嗎？大家還記得彰化衛生局長去年因此被他恐嚇要政風調查吧？所謂「偽陰偽陽」這種陰陽怪氣的說法，只不過是用來粉飾蓋牌行為的謬論，還間接嘲笑了全世界實施普篩的國家都是白痴。

Taiwan can help是假。Taiwan needs help，千真萬確。而大陸願意幫忙，台灣還不屑，政客面子比人命重要。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※