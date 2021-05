驕兵必敗 WHO needs help ? Taiwan

去年台灣網軍出征譚德塞時,民間集資製作廣告刊載於《紐約時報》,文案是WHO can help? Taiwan。一時在綠營支持者同溫層內,傳為佳話。在台灣疫情「看似」無波時,「Taiwan can help」是台灣官方的大外宣主調。

現在呢?是Taiwan needs help。

我們缺疫苗,缺普篩,缺病床,缺病房,缺方艙,缺A型血,還要加上缺水與缺電,標準的防疫孤島。古云:驕兵必敗,得意洋洋的台灣,終於被病毒趁虛而入。

台灣缺疫苗,蕭美琴卻在幫友邦喬疫苗,理由是民眾施打意願不高。這是對台灣防疫成績過度自信的表現,但防疫破功以後,一切都瞬間改變,選擇「順時中」的民眾這才發現,台灣真正缺的,正是執政黨一直掛在嘴邊的「超前部署」。

駐美代表處本應超前部署向美國討疫苗的,過度自信才會花時間去幫別國。

台灣防疫只有一招,就是蓋牌,拒絕普篩就是明證。沒普篩沒真相,看不到真相,竟也能誇稱Taiwan can help,help什麼?教別人蓋牌技巧?

現在6天內確診破千,兩個北部市長忍不住擴大篩檢,陳時中敢擋嗎?大家還記得彰化衛生局長去年因此被他恐嚇要政風調查吧?所謂「偽陰偽陽」這種陰陽怪氣的說法,只不過是用來粉飾蓋牌行為的謬論,還間接嘲笑了全世界實施普篩的國家都是白痴。

Taiwan can help是假。Taiwan needs help,千真萬確。而大陸願意幫忙,台灣還不屑,政客面子比人命重要。

