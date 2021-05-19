一直不願意發文呼籲衛福部長陳時中下台，另換高明，因為一來眾所周知，陣前換將，乃兵家大忌，目前台灣正陷入空前的嚴竣疫情威脅，貿然換將，恐怕將會使人心更加惶惑，徒增社會不安；二來陳時中的相關決策，皆是奉上意而為，民進黨基調已定，「反中」的原則是萬難改易的，無論是換作誰人，怕也是蕭規曹隨，難以改絃易轍。但是，盱衡時局，再細察陳時中的作為，實在還是沒有留下他的任何理由。

陳時中本是牙醫出身，且長年關注政治，對本科早已荒疏，更遑論公衛問題，根本就非其專業，當初不過因政治傾向，獲掌衛福部，而虛掛名銜，無所作為，如非新冠疫情暴起，原就不可能臨危受命，擔此指揮之重任。而受命之初，僥倖因堅壁清野的反中措施，意外獲致成效，遂乃被高捧為「防疫之神」，政治聲量之高，無與倫比，而竟也躊躇滿志，自居為神，斷然獨行、虛驕自矜，欲藉此進取台北市長寶座，故爭名逐利，廣作自宣，一連串荒腔走板的言行，隨之而生，放卻防疫重任，四處作秀，不是載歌載舞，串充明星，就是全台遊走，為觀光代言，逐日舉辦的記者會，雖多是照本宣科，卻也成為其大秀身手的舞台。

目光叢聚，陳時中發光發熱，不但成為民進黨大內宣的最佳樣板，更成為一時無倆的政治新星，甚至還有人認為他足以取譚德賽而代之，領導全球，作抗疫的先鋒。如果不是疫情復起，陳時中在「台灣防疫第一」的光環輝耀下，高踞神壇，怕不也將成為台灣第一的風雲人物。

盛名之下，必生驕矜，這是人之常情；陳時中擅用話術，創造出「超前部署」的口號，殊不知陳時中在疫情初起時，還口口聲聲說不必戴口罩時，民眾早已「超前部署」，自動自發戴上口罩了，這才是台灣前期防疫成功的最重要關鍵。但陳時中攘為己功，連「台灣人氣質好，絕不會染病」的荒謬之語，都敢宣誇，其對疫情之掉以輕心，恐怕更是空前絕後的了。而驕矜之心，最忌真相的揭露，陳時中為粉飾太平，堅決不作普篩、廣篩，甚且連境外歐美來客、機師，皆網開一面，未作篩檢，而一旦有人倡議、實施，則祭出法規，欲嚴加查辦，或者發動網軍，痛加詈罵。蓋牌既久，國人遂誤信假象，因而鬆懈心防，歌舞昇平若平日、廟會演唱勝昔時。「防疫視同作戰」，正應凜惕以對，而陳時中卻將作戰的對象，從病毒轉為政敵，開闢另一個政治作戰的場域。

眾所皆知，疫情蔓延之下，疫苗為解民之倒懸唯一的利器，而陳時中緊守「反中」原則，錯失購買疫苗的時機，又誤判形勢，以為台灣並無疫苗的迫切需求，罔顧全台百姓之安危，甚至還「行有餘力」為友邦爭取，「TAIWAN CAN HELP」的虛驕，對比當前台灣疫苗奇缺的窘境，頓成笑柄，連「WHO CAN HELP TAIWAN」都成了未知數，豈非天下奇聞？

細察陳時中的作為，大可以數語加以概括，一是政治防疫，二是爭名逐利，三是粉飾太平，四是空喊口號。四者有其一，即難安於其位，何況是四者俱犯，豈還有任何戀棧不去的理由？

戰國時期，秦國出兵攻打趙國，趙王誤信紙上談兵的趙括，用以為將，取代老將廉頗，趙母上書極言不可，卻未獲採納，終於在長平一戰，40萬趙國士卒慘遭坑盡。民進黨中有無廉頗般的老將，雖未可知，但陳時中顯然就是趙括，全台2300萬民眾的性命，能夠就如此放心地交付於陳時中之手嗎？唐朝詩人元稹有詩評論云，「夫遠征，遠征不必戍長城，出門便不知死生」，台灣現在人心惶惶，出門也不知道會不會被確診者感染，雖說死生有命，我卻不願將賭注押在陳時中上。孤注一擲，也要觀其勝負之率，陣前換將，雖有大忌，總勝過坐以待斃。

（作者為退休大學教授）

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