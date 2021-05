一直不願意發文呼籲衛福部長陳時中下台,另換高明,因為一來眾所周知,陣前換將,乃兵家大忌,目前台灣正陷入空前的嚴竣疫情威脅,貿然換將,恐怕將會使人心更加惶惑,徒增社會不安;二來陳時中的相關決策,皆是奉上意而為,民進黨基調已定,「反中」的原則是萬難改易的,無論是換作誰人,怕也是蕭規曹隨,難以改絃易轍。但是,盱衡時局,再細察陳時中的作為,實在還是沒有留下他的任何理由。

陳時中本是牙醫出身,且長年關注政治,對本科早已荒疏,更遑論公衛問題,根本就非其專業,當初不過因政治傾向,獲掌衛福部,而虛掛名銜,無所作為,如非新冠疫情暴起,原就不可能臨危受命,擔此指揮之重任。而受命之初,僥倖因堅壁清野的反中措施,意外獲致成效,遂乃被高捧為「防疫之神」,政治聲量之高,無與倫比,而竟也躊躇滿志,自居為神,斷然獨行、虛驕自矜,欲藉此進取台北市長寶座,故爭名逐利,廣作自宣,一連串荒腔走板的言行,隨之而生,放卻防疫重任,四處作秀,不是載歌載舞,串充明星,就是全台遊走,為觀光代言,逐日舉辦的記者會,雖多是照本宣科,卻也成為其大秀身手的舞台。

目光叢聚,陳時中發光發熱,不但成為民進黨大內宣的最佳樣板,更成為一時無倆的政治新星,甚至還有人認為他足以取譚德賽而代之,領導全球,作抗疫的先鋒。如果不是疫情復起,陳時中在「台灣防疫第一」的光環輝耀下,高踞神壇,怕不也將成為台灣第一的風雲人物。

盛名之下,必生驕矜,這是人之常情;陳時中擅用話術,創造出「超前部署」的口號,殊不知陳時中在疫情初起時,還口口聲聲說不必戴口罩時,民眾早已「超前部署」,自動自發戴上口罩了,這才是台灣前期防疫成功的最重要關鍵。但陳時中攘為己功,連「台灣人氣質好,絕不會染病」的荒謬之語,都敢宣誇,其對疫情之掉以輕心,恐怕更是空前絕後的了。而驕矜之心,最忌真相的揭露,陳時中為粉飾太平,堅決不作普篩、廣篩,甚且連境外歐美來客、機師,皆網開一面,未作篩檢,而一旦有人倡議、實施,則祭出法規,欲嚴加查辦,或者發動網軍,痛加詈罵。蓋牌既久,國人遂誤信假象,因而鬆懈心防,歌舞昇平若平日、廟會演唱勝昔時。「防疫視同作戰」,正應凜惕以對,而陳時中卻將作戰的對象,從病毒轉為政敵,開闢另一個政治作戰的場域。

眾所皆知,疫情蔓延之下,疫苗為解民之倒懸唯一的利器,而陳時中緊守「反中」原則,錯失購買疫苗的時機,又誤判形勢,以為台灣並無疫苗的迫切需求,罔顧全台百姓之安危,甚至還「行有餘力」為友邦爭取,「TAIWAN CAN HELP」的虛驕,對比當前台灣疫苗奇缺的窘境,頓成笑柄,連「WHO CAN HELP TAIWAN」都成了未知數,豈非天下奇聞?

細察陳時中的作為,大可以數語加以概括,一是政治防疫,二是爭名逐利,三是粉飾太平,四是空喊口號。四者有其一,即難安於其位,何況是四者俱犯,豈還有任何戀棧不去的理由?

戰國時期,秦國出兵攻打趙國,趙王誤信紙上談兵的趙括,用以為將,取代老將廉頗,趙母上書極言不可,卻未獲採納,終於在長平一戰,40萬趙國士卒慘遭坑盡。民進黨中有無廉頗般的老將,雖未可知,但陳時中顯然就是趙括,全台2300萬民眾的性命,能夠就如此放心地交付於陳時中之手嗎?唐朝詩人元稹有詩評論云,「夫遠征,遠征不必戍長城,出門便不知死生」,台灣現在人心惶惶,出門也不知道會不會被確診者感染,雖說死生有命,我卻不願將賭注押在陳時中上。孤注一擲,也要觀其勝負之率,陣前換將,雖有大忌,總勝過坐以待斃。

