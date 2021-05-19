清朝末年，慈禧太后與義和團結合，幹下了「轟轟烈烈」的大事，結果是八國聯軍進北京，被迫簽署了辛丑條約，認錯道歉賠償，平均每位國人一兩白銀，總共四億五千萬兩白銀，是謂國恥。

兩個甲子年後，台灣又出現了「反核義和團」。慈禧太后換成了蔡英文，民進黨反核團體成為義和團，洪申翰是義和團的小領隊。他們合力演出了21世紀台灣能源的新鬧劇。

義和團不是以知識為理念基礎，而是認為「只要相信就可成真」。五天內的兩次大停電，證明反核電力義和團根本是烏合之眾，它的迷信與無能，導致台灣電網不堪一擊。

民進黨過去的電力規畫是強調推動再生能源優先發展，但此作法並不實際。如此規劃完全忽略了再生能源能量密度低、需耗用大量土地資源的現實。訂定再生能源達成20%的目標不僅超脫現實，且完全忽略土地成本問題，由於土地取得困難重重，進度嚴重落後。

為了解決用電缺口，在不願觸碰「反核神主牌」的前提下，蔡英文政府只好把火力燒好燒滿。空汙嚴重不但人人有目共睹，也是有肺共吸。政府不說實話，還帶頭做假新聞，宣傳天然氣是乾淨能源。事實上，天然氣在1000度以上燃燒會產生氮氧化物，並為PM2.5的前驅物。天然氣並不乾淨，但民進黨為了護航寧說假話。核四明明可用，也要硬說不可用，硬把可以用的電廠給廢了，把一切救援電網的能力都揮刀自宮，導致興達電廠斷電的一把火，就把台灣的電網燒垮了。

興達跳電，造成台灣每小時減少190萬度電出力。核四若啟用，台灣每小時增加270萬度電出力，核一若能延役（目前核一機組尚處於可用狀態），可再為台灣增加125萬度電出力，應付這次的突發情況綽綽有餘，不用蓋三接，不用犧牲藻礁，不用犧牲肺的健康，台灣也不會缺電。若能積極佈建足夠的能源電力，甚至可以在每個縣市都建造海水淡化廠，中南部也不會供四停三。

電力反核義和團寧願相信自己的神主牌，認為在神主牌之下可以刀槍不入、以假亂真。但是，如同百年多前的義和團，遇到真槍實炮下完全不堪一擊，反核義和團也在科學與現實的照偽鏡之下，顯得無所遁形。

蔡英文一週道歉兩次已經很難堪了，相信在反核義和團的荒唐表演下，恐怕未來還要繼續道歉。慈禧太后最後只得避離京城，但也更怨光緒與西洋，最終葬送大清，成為歷史罪人。罪人必有其可恨之處，蔡英文原本對電力一竅不通，靠讀稿機談電力政策，迷信反核電義和團。我們或許能夠諒解她的無知，但是她的執迷不悟、樂於被義和團綁架，葬送蒼生身體健康與生活必須，葬送台灣經濟發展的電力必要，的確可恨。

義和團式思維是無法幫助台灣的。疲情擴散、斷電不絕，鏡頭前的蔡英文已經是六神無主，魂不守舍，有了權力失落的焦慮。五天之內的兩次大停電，像是一把火，揭穿了反核義和團的謊言與囂張。

接下來，就是要看民進黨何時被迫認錯道歉悔改，重新回到理性與科學。否則，等待著民進黨的就是被人民唾棄，民進黨的反核神主牌與台獨神主牌，也將會隨著人民的怒火，一起燃成灰燼。

（作者為孫文學校總校長，曾任核一廠工程師）

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