疫情告急，雙北宣布高中以下停課到5月28日，台北市副市長說，學生「停課不停學」，在家自主學習期間，可利用酷課雲等相關平台進行線上學習。不料，昨日一共湧入100多萬人登入使用，加上分流機制故障，造成系統流量過載，嚴重延遲甚至一度死當。

我想起去年不小心瀏覽到的一篇文章。文章刊登於國家發展委員會發行、109年12月出刊的第八卷第四期《國土及公共治理季刊》，作者是教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣，文章主題是「校園防疫與中小學數位學習之現況與未來」。這篇文章洋洋灑灑地介紹了去年疫情以來台灣各級學校在遠距教學、線上學習的成就。隨便摘兩段瞧瞧。

「透過教育雲平台，整合中央、地方 與民間的學習資源與學習系統，支援全國中 小學數位學習，師生只要透過教育體系單一帳號登入，即可串接全國雲端教育資源與平台系統使用。截至 2020年9月教育雲平台 師生註冊達141萬人、瀏覽人次每年超過1745萬、教育雲端帳號連結47個公私單位學習網站，如：教育部因材網&學習拍、酷英網、台北市酷課雲、民間有均一、學習吧。」

「教育雲影音及數位資源累計達55萬多筆，課程資源部分已收錄高中至小學1至12年級國、英、數、自、社等主科教學影音課程達1萬筆以上，可支援教師授課與學生自學使用。」

看來，台灣的數位學習、遠距教學燦然大備，怎麼這麼不堪一試？雙北師生上線就當機了？全台上線又該怎麼辦？

別說那是網路頻寬跟網速的問題，架設遠距教學公有平台，還要連結民間的教育平台，怎麼不事先考慮到頻寬跟網速？NCC滿腦子仰體上意，就是要讓華視進駐52頻道，偏偏想不到要拓展家庭頻寬和網速？

台灣5G的牌照不都競標發出去了嗎？NCC不是還恩賜5G業者龐大的補助費嗎？那說好的5G頻寬和網速，又到哪裡去了？

且不提遠距教學，咱們身為全球ICT（資通訊）產業大國，防疫期間又用上多少資通訊軟硬體的絕活呢？除了一個實名制買口罩、除了一個最簡單的細胞簡訊通知疫情熱區外，數位防疫的成績又在哪裡？咱們的科技政委，屢屢應邀參加美台合辦的資安科技會議，不知為何不在防疫數位科技上多著墨一點？科技政委怎麼不多指導指導遠距教學、線上教育？

其實，就算咱們科技政委有心為國劬勞，多所貢獻數位科技的發展和應用，沒電、缺電，還是不成！千錯萬錯，還是台電的錯。如此說來，柯文哲且慢道歉，何妨有樣學樣，輕輕地將酷課雲當機的責任推給停電即可！

看來，民進黨吹噓的數位科技發展、遠距教學、線上教育，通通是鬼扯蛋！民進黨吵鬧著要成立數位發展部，目的，不過就是要用數位科技加強監控媒體和非我黨類的老百姓罷了！

酷吏當政，酷課雲當機，事屬必然，酷政當道，缺水、缺電、缺疫苗、缺甚麼都屬正常！

（作者為資深媒體人）

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