大國就要有大國的樣子，大國外交多半屬於大外交，理應出於大義、展現大氣，最好是追求大同。不過，放眼當今世界，實際情形並不是這樣，可以說距離還很大，政治家們還有很多要內省和反思的。

中國站在全人類高度對待全球治理

今年的博鼇論壇引人注目，不出世人所料，習近平在會上發表了視頻講話。講話總體風格正面、穩健、謙和、大氣，充分彰顯了上升中的負責任東方大國胸懷天下的風範。主要是闡述了中國自己的主張和立場，較少批評指責對立的一方，既沒有打擊一大片的問題，也不存在過於激烈嚴苛的言詞，比較容易被大多數國家接受。在表達和措辭上，他一不喊口號，二不追求華麗，表達較為簡潔暢曉、直入人心。

習近平的講話全面闡述了中國對全球發展、世界和平、共同挑戰、國際秩序、國際貿易、文明互鑒等重大問題的主張和建議，淡化對立衝突，呼籲團結合作，十分正面，有號召力。雖然在中國共產黨建黨百年到來前夕，這個講話不能不宣傳中國發展成就，但從篇幅上看，國內講得較少，更多地重申了中國對外關係、對外政策、對外關切。這種強調大家、放低自我的方式，十分合乎時宜，充滿謙和大氣。習近平的講話有兩個重點，一是突出抗疫主題，實實在在地關切、引領、幫助國際社會共克時艱，展現了同舟共濟的人類命運共同體情懷，表現了中國對世界的責任擔當，表現了少有的高度。二是具體而正面地介紹和闡釋了中國對「一帶一路」的方針和行動——開放、發展、共贏，以消除國際上的種種顧慮；公佈了中國在「一帶一路」沿線採取的務實合作舉措、在抗疫、聯通、生態、減貧等方面的目標和前景，而不是一味地反駁外界的負面論點、被動地打嘴仗，這一做法顯然是很明智和有效的。

無獨有偶，習近平接受美國總統拜登的邀請，以視頻方式出席多國氣候變化峰會並發表了講話。鑒於中美關係的持續緊張與不確定性，中方在接待美國政府氣候大使凱瑞並發表聯合聲明後，進一步配合美方行動，展現了戰略高度與合作姿態。習近平的講話有新高度、新意境、新風範。它站到了關切全人類共同命運的制高點上；展現了同心協力讓地球美麗的圖景；充滿了春風化雨般的氣息。貫穿這篇講話的總基調是論大義、求大同、商大計，超越了矛盾、差異和分歧，備有感召力與說服力。習近平使用了「人與自然生命共同體」概念，是人類生存與生態領域的一個理論創新，拓展、提升和豐富了人類命運共同體理念，具有重要理論意義與世界意義。

習近平通過闡述中國的生態思想、環境理論、氣候政策，揭示了中華文明的寶貴財富和優秀傳統，還宣佈了中國減排和碳中和長遠目標計畫，展現了中國主張、中國擔當和中國智慧，以獨特的文化背景和行為方式增強了中國力量。他也為發展中國家特別是落後國家說了話，但並沒指責發達國家，沒有糾纏爭議，而是積極、正面、清楚地闡明了中國的相關主張，既宣傳了自己，又幫助了多國，也不得罪哪一方，是睿智和圓滿的處理方式。習近平出席峰會的行動本身就展現了中方對主辦方美方的支持誠意，淡化了中美立場差異，表達了與美方及有關各方合作保護生態、改善氣候、造福人類的良好意願。這對改善中美兩國關係、加強中美元首關係和樹立中國國際形象都有促進作用。

美國拜登政府外交霸氣有餘和氣不足

經過三個月的長考，美國拜登政府的對外政策已基本成型。從整體戰略結構看，政治上與川普相反，回到結盟外交，借力對抗美國的強敵或對手；經濟上強調對外基礎投資，並恢復貿易主義；軍事上加強海軍建設與佈局，通過實施印太戰略，圍堵和遏制中國崛起，同時借助波蘭、烏克蘭國有限制地抗衡俄羅斯；科技上主要盯住中國，以阻擋後者快速發展高科技。從美國外交範式看，正在形成新國際條件下的軟遏制加冷對抗模式，其原因在於，美國不再敢也不再能打冷戰，不管新冷戰是什麼形態的，只要是以中俄兩強為對手、包含局部代理人戰爭的大規模對抗和長時間消耗，受損和失敗的一定是美方，而不會是中方或俄方，因為中俄聯手對付美國，無異於當年中美聯手對付蘇聯，敗下陣的只能是勢單力薄的一方。這既是歷史教訓，也是多位大師所警告的陷阱。

不僅如此，當中國與伊朗簽訂了25年合作協定後，立刻有人提醒美國政府，當年地緣戰略大師布熱津斯基預言過，中俄伊鐵三角結盟之日，就是美國退出亞歐大陸之時。是故，美國外交實則面臨難題與挑戰，目前還看不出拜登政府有什麼劃時代的戰略構想和設計，基本上部分沿襲了歐巴馬外交、部分延續了川普外交，形成的是一個策略重於戰略的外交產物。

在這個架構下觀察拜登政府對華政策，我們有理由認為，美方在性情與理性之間保持著平衡。從性情出發，美方是不接受中國崛起，一定要破壞中國發展和復興進程的，隨時都會不遺餘力攻擊和打擊中國這個後起之秀，必欲摧毀之方可甘休。但理性告訴美方，中國不是一般國家，而是綜合實力一流的國家；把精神與物質合而觀之，中國絕不遜於美國，豈是美國可以隨心所欲打壓的物件。過去四年來的經歷，中美通過貿易戰、香港暴亂、抗擊疫情、台海危機、南海博弈等交手的結果，在在告訴美方，誰主動挑事、誰先出手不重要，重要的是誰先退縮、誰笑到最後。

再看我們尤其關切的拜登政府對台政策，也可以說終於基本定型並出爐了，其架構與實質都基於所謂在台灣問題上的「重大發現」。那麼這個重大發現是什麼呢？在筆者看來，可能就是找到了在台灣問題以退為進的巧妙路徑了吧！不過，它依然是一種在維持既有前提下的戰略模糊，其代表性表現就是美國國務院頒行的《對台交往準則》。它較之川普時期尤其是後期的對台交往政策，明顯具有新圍欄的作用，從總體上看，它在部長層級上設了天花板，不許突破和冒頂，但在司局級的交往限制方面，較之歐巴馬時期還是更加寬鬆了，也更加實用了。正是這個所謂柵欄的一道道檁條，看似限制明確，實則縫隙更多、空間更大了，它更符合所謂空隙更大的柵欄的特徵。顯然，拜登政府亞洲事務協調官坎貝爾「各退一步」的構想，在美國新對台政策中體現了出來，美方決定從川普後期大肆毀棄對台政策上的戰略模糊，疾步走向所謂戰略清晰的做法後退一步，重新回到戰略模糊。然而，拜登政府針對已改變了的兩岸力量對比和台海緊張形勢，一不對川普的做法撥亂反正，二不完全複製歐巴馬的對台政策，而是借助建制派智囊們的妙手，打造了一種新戰略模糊。

這個新戰略模糊的最大突破和標誌性成果，是換一個方式解決了對台灣定位的問題，回答了台灣是什麼的問題？其答案是：台灣不是主權國家，而是政治實體、自治實體、民主政體，是低於國家但近乎國家的政治實體和國際行為體，美國可以不強調其象徵主權的符號，但可以降格以求，給予它準國家的地位和待遇。如何對待台灣這個政治實體，從美國以往的方針和做法看，隨時可以做有利的模糊化處理。其實，新戰略模糊擁有更大運作空間：第一，這是一個伸縮自如的較大空間，美方既可以自圓其說，也可以不言自明；第二，這是進退兩便的過渡性模糊空間，為進一步清晰化預留了空間；第三，這是兩岸都不太能完全拒絕的灰色空間；第四，三方仍有進行適當互動，從而維護台海和平的可能，可避免打破現狀，毀掉框架。這是美方善用的把控矛盾、鬥而不破技巧的表現。也可以看作一種弱冷對抗，可避免中美雙方從強冷對抗滑向熱對抗。

在筆者看來，美國的手法是在清晰與模糊之間尋找和保持平衡。清晰的模糊是在台灣定位和身分的問題上，不再糾纏台灣是不是國家，而是退而求其次，清楚界定它為民主政體，指明台灣因政治制度而與美國及西方有根本連接，後者便有了支持台灣的理由。儘管從法理上看，台灣的定位和身分依然有一定模糊性，但美方對台灣屬性的這一清晰化處理，避開了台灣法理地位，直接訴諸政治地位，具有很強的實用性，客觀上會很有效果。模糊的清晰是最終會不會出兵干預台海戰事。美方表示會干預台海戰事，這已經清晰化了，但始終不願明確最終會不會出兵。這就是模糊的清晰，也是在模糊與清晰之間保持聰明的平衡，給自己留下進退兩便的餘地。由此可見，新版「一中一台」在一中與出兵兩大問題上所表現的模糊性很值得玩味。它有虛也有實，虛是抽象肯定一中，實是具體否定一中、肯定一台；虛是給大陸面子，實是給台灣裡子。應該看到，美方的新戰略模糊是巧妙的，一方面可以維持和平，另一方面又不失去對台灣的掌控，還能繼續在台海牽制中方。與其說是且戰且退，不如說是且退且戰。也可以說是形式上是以守為攻，內容上還是以攻為守。總體上形成對中國的軟阻擋、軟遏制和軟對抗。

最後談談美日勾連問題，是為美國東亞戰略的關鍵和印太戰略的一部分。可以說，在美方提示和主動求歡的合力推動下，日本首相菅義偉實現了拜登就任總統後外國領導人的首訪，拿到了美日同盟牢固如初的證明。這場在華盛頓上演的美日盟會劍鋒直指中國，不僅指責中國國際行為不當，還肆意干涉中國內政，最離譜的是觸碰中方底線，暗示兩國有意捲入台海危局。應該說，美日各懷鬼胎，各有自己的小算盤，但如此公開了當地介入台海，卻是半個世紀以來不曾有過的事情，不能不引起中方的警惕、不滿和抗議。結果，中方一發威，日方認慫了，菅義偉立馬解釋說，日本沒有軍事介入台海的意思。他的前任安倍則公開警告說，如果日本這樣做，將令日本萬劫不復。顯然，日本也需要更多理性，包括對盟主美國的判斷上的理性，不要落入美方設下的戰略陷阱。總之，大家還是悠著點好。

（作者為上海東亞研究所副所長）

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