日前國安局發佈第3位副局長人事命令，由政戰兵科出身的主任秘書陳進廣中將升任，坊間傳聞是為了因懸缺過久而遭立法院凍結的「首長特別費」能順利解凍，而納實了懸缺1年之久的國安局副局長。

細究新任副局長陳進廣來歷，其實並不像傳聞中為了解凍117萬特別費預算如此簡單，陳進廣乃培育保防尖兵的政戰學校75年班畢業，長期待在國安系統，先後歷練「公開情報」與「安全作業」兩大中心主管，比起現在分別為陸、海軍司令部政戰室主任的楊安中將與孫常德中將兩位同學，陳進廣本次直接高陞國安局副局長，定是國安高層特別安排，無非是要立威來威嚇節制近期屢屢洩密的各部會。

去年11月海軍內部傳出美國海軍陸戰隊抵台協訓我國突擊舟作戰、快艇滲透等相關課程，不到1個月，美軍印太司令部情報處長史達曼率團來台行程又提前曝光，嚴重觸動美中台三方敏感神經，蔡政府這個豬隊友也讓美方一度惱怒。

今年3月底海軍投稿「青年日報」，照片意外曝光由中科院最新研發的被動式「雙基雷達車」，招致國防部高層一片檢討洩密究責聲浪。殊不知在網路上輸入幾個關鍵字，竟能連結到國家發展委員會檔案管理局的目錄，上頭摘要清楚寫著：「中科院研發雙基雷達系統工程發展計畫案，建立合作式雙基雷達架構之多波束被動接收系統，以前進部署方式取得匿蹤目標早期預警及偵測優勢，填補現行對匿蹤目標涵蓋距離不足之問題，使能早期發現來襲之匿蹤威脅目標，並及時反制。」且明確指出該專案竟為空軍主導的「百捷專案」。今天間接洩露訊息的並非軍方系統，而是橫向部會，針對國防部的檢討真有實質效益？

撇開這些國防機密不說，現在正夯的疫情擴散，疫情指揮中心一再宣稱訊息均以公部門說明為主。詎料，周玉蔻居然像搶頭香般的早在疫情人數公開前先行透露染疫人數，事後陳時中竟還在受訪時為之緩頰「講數目有違法嗎？」違法與否有法可循，除了當事人的言論要受檢視外，她的消息來源又為何？在此非常時期，任何消息都是密上加密，未經核實怎能輕易外洩，並淪為媒體操作的話題，CDC是否應該關起門來嚴審拷問家賊何在？也給全民一個交代。

陳時中不能未雨綢繆也就算了，至少得亡羊補牢，這一年多幾乎每天都在開記者會，但在染疫行跡、熱點公布、疫苗採購等方面皆是語焉不詳，既不公開也不透明，能不能說、該不該說，都是陳時中說了算，但總有些一手資料悄悄的傳播出來，致使台灣人民置於莫名的恐慌之中，由於資訊不對稱而無法自拔，更難以求個痛快。

蔡政府的保密作為，口號是為了防諜，但如違法行為發生，不管是自家人的嘴快或是綠媒搶獨家，總是雷聲大、雨點小的輕描淡寫，國安局新科副局長、國防部保防體系、各公部門掌管保密的官員們，小心隔牆有耳、家賊難防。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

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