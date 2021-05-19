蔡英文總統第二任期就職周年，大陸早已走出新冠疫情危機，經濟恢復強大動能，美國也從疫情低谷走出，在疫苗的幫助下準備迎接正常生活，台灣卻像是晚了1年，才要面對疫情的挑戰。照理說，經過1年的準備，有了其他國家的前車之鑑，應該是駕輕就熟，但現在政府卻顯得左支右絀，毫無章法，人民陷入惶惑不安困境中。

防疫資源 一年來毫無規畫

過去1年科技業出單暢旺，掩蓋了觀光與旅遊業的蕭條，疫情加劇後，苦撐待變的業者看不到盡頭，紛紛選擇退場。「大地假期」旅行社撐不下去了，許多小店家也被迫歇業。雙北非必要場所，停止營業14天，從業人員的生計直接受到影響，政府卻沒有任何反應。

更讓人駭異的是，雖然有了1年的準備，醫療資源在疫情爆發第3天就出陷困窘現象。現有負壓病房670床，相較2020年4月9日的1024床，疫情期間，負壓病房卻是不增反減。案1522是六旬的婦人，因身體不適就醫快篩，在快篩後將近1周才通知確診，但醫院告知「沒有病床」，要求案1522在家自我隔離，兩天後死亡。

另一位案2095的八旬老翁，在亞東醫院住院期間受感染，因本身有多重疾病而於確診後隔日病逝，更突顯負壓病房的重要性。指揮中心指揮官陳時中承認，以現有醫療能量：「沒辦法讓確診就送負壓隔離病房」，於是許多輕症者，只能夠在家隔離，與家人同住；案1522可能是為了不要造成家人感染的風險而選擇獨居，在無人照護下不幸死亡。

去年4月成功大學就發表3天蓋好的「移動式負壓隔離病房」，最近詢問度大增；但真正該問的是，為什麼之前一整年的時間，政府沒有去做？這樣的不作為，可以說是政策殺人。

除了醫療資源不足，確診者的家庭支撐功能，也沒有預做規畫。媒體依據市議員提供的訊息，報導了一位萬華9歲女童，因為媽媽、阿姨重症確診送往醫院，一人獨留家中，沒有照顧者也沒有人送餐的淒涼故事。看來，警政、民政、社會相關局處，對於確診者未成年子女，完全沒有安置輔導的規畫。

因應疫情，高中以下學校停課，政府提供「酷課雲」線上教學機制，卻網路大塞車，把家長、老師、學生整得人仰馬翻，無所適從。政府不是「數位治國」嗎，難道最基本的頻寬壓力測試，在過去1年都沒有先做演練？

改變自己 挽救人民的信心

禍不單行，因為疫情，民眾都待在家裡，氣候炎熱用電升高，供電又出問題，一周內兩次停電；如果是中部民眾，還要面對停水的無奈，形成「出門有病毒，在家沒水沒電」的局面。

缺工作、缺醫療、缺教育、缺照護、缺電跟缺水，這是2021年台灣的「六缺」局面，也是蔡英文總統第2個任期的周年成績單；在這份成績單上，看不到任何「超前部署」的跡象，只有粉飾太平的企圖，以及真相被揭露的難堪。

長期的「+0」，讓政府有了諱病忌醫的心態，彷彿為疫情預做準備就是不吉利、觸霉頭，但風險不會因政府不做準備就不來。敲鑼打鼓的「超前部署」現在看來已是反諷。

繼續推諉責任，民眾也看不下去了。2017年的815全台大停電，原因是中油「更換設備不慎」；今年的513停電，說是台電員工「按錯鈕」；2018普悠瑪號事故把責任推給駕駛；今年的太魯閣號事故是包商的錯；政府固然可以推託每一個事件的責任，但為什麼這些「意外」，近年如此頻繁？

民眾要的要求很簡單，就是安全、安心，吃得健康，生活便利。而現在的台灣，卻連最基本的生活需求，都無法滿足，這已經不是任何的政治口號，可以彌補跟粉飾的。

520，是總統向人民報告過去1年的成果，以及未來1年規畫的日子；但今年520需要的是蔡英文總統的道歉。誠心誠意的道歉，由自己開始改變，才能挽救人民的信心。