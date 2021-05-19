總統蔡英文連任就職滿1周年之際，新冠疫情快速飆高，疫苗嚴重不足，各種民生問題也紛至沓來，大家叫苦連天、民怨沸騰，政府的治理顯然已出了大問題。

外界不斷要求蔡政府要換閣員了，因為目前檯面上的這一批官員們根本無法勝任。

近日5天內全國大停電2次，供電水準宛如落後國家，據傳經濟部長王美花甚至還致電台積電，拜託最近少用一點電，如果這是真的，簡直可以說是駭人聽聞。全球晶片大缺貨，台積電加班衝產能都來不及應付了，經濟部竟然因為缺電要求台積電少拚一點，這是在開什麼玩笑！

此外，水情枯竭到連新竹都將進入供5停2的窘境，科技大廠的生產必然會受到衝擊。有這種水電都管不好的飯桶部長，護國神山也跟著吃癟。

1年多來，疫情指揮中心天天開記者會，不斷大內宣說台灣防疫好棒棒，然而，近日疫情升溫後，民眾才知道蔡政府對防疫不但沒有超前部署，根本就是2266，缺這個少那個，從篩劑到疫苗，通通量能不足，連負壓隔離病房都減少了，搞到重症患者無法及時得到必要的治療。蔡政府一方面告訴國人，相對國外的情況，其實目前台灣的確診個案還不算太多；但另一方面醫療資源大匱乏、醫療系統已瀕臨崩潰。問題不大卻難以負荷，指揮官是在指揮什麼？

疫情嚴峻下，學生停止實體課程、改採線上學習，但各個平台大塞車，教育部緊急協調各縣市政府盤點線上學習所需要的設備，並適時進行資源調配。新冠疫情1年多了，國外早就實施遠距學習，有很多經驗可以參考，但教育部現在才開始要盤點線上學習資源，反應也未免太遲鈍了吧！

官員無能、尸位素餐，卻要人民忍受？