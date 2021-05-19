面對來勢洶洶的新冠肺炎病毒，蔡英文總統繼2020年1月22日、1月30日後，於2021年5月13日第3度邀集相關部會及單位，聚焦疫情召開國安高層會議。相較於前一陣子甚囂塵上的中共「武力攻台論」，台灣目前迫在眉睫的安全威脅，竟然是一個「非傳統安全」的問題。

新冠肺炎疫情是人類百年未見的一隻「黑天鵝」，它的殺傷力遠遠超過一場世界大戰。疫情的全球大流行，不僅造成巨大人命犧牲，並且改變了人與人以及國與國之間的關係。亞里斯多德曾說：「人是政治的動物」，談疫情就免不了「講政治」，尤其是國際政治。

近期印度單日確診人數暴增，國際社會本著人溺己溺的精神，紛紛伸出援手，中共也不例外。中共外交部發言人汪文斌即在例行記者會上表示，「中方注意到，近期印度疫情形勢嚴峻，並出現暫時的防疫必要物資短缺情況，我們願為印方控制疫情提供必要支持和幫助。」中印不久前才在邊界大打出手，中方的表態讓外界頗感意外。

「國際記者聯盟」近期發表研究報告指出，中共花費龐大心力建立一整套國際媒體基礎布局，在全球抗疫期間投入使用。報告認為，中共把這些對外宣傳工作和「疫苗外交」結合到「一帶一路」倡議的投資項目中，以確保受惠國在聯合國會議等場合「支持中國、讚揚中國」。

明顯地，中共已透過「疫苗外交」強化與印度周邊南亞地區國家的關係。中共若能掌握印度，就能突破美國的戰略圍堵。被視為習近平重要智囊的香港中文大學教授鄭永年認為，印度是美國「印太戰略」的關鍵，倘印度配合美國，恐形成對中共之海上封鎖。中共堅決捍衛核心利益之餘，不應與印度陷入無限衝突。

疫苗被作為外交工具，不應讓人感到意外。過去，「石油政治」曾是研究現代國際關係的一個重要課題。石油是世界重要戰略物資，中東地區是世界最大的石油儲藏地，油價決定產油國的生存命脈，大國也為石油而進行政治博弈。此外，被西方視為普世價值的人權，也被拿來作為對外政策的工具。例如強調人權的美國前總統卡特，在他任內決定背棄台灣、承認中共，就是以「雙重標準」來進行「人權外交」。

《路透社》報導，除中共外，美國與俄羅斯等大國，都試圖透過「疫苗外交」，在全球各地深化關係，以及推動自身的地緣政治影響力。中共輸出疫苗的對象，主要是開發中國家，這符合中共的外交戰略布局。

例如，我邦交國宏都拉斯總統葉南德茲表示，宏國可能以設立商務辦事處來獲取中國大陸的疫苗，展現中共疫苗外交之影響力。中共一貫的對台政策，即是壓縮台灣對外活動空間。馬政府執政8年，兩岸因和解而達成「外交休兵」；民進黨政府上台後，對岸變本加厲對台外交施壓，更藉「以疫謀獨」之名，阻撓台灣參與「世界衛生大會」。

兩岸同遭世紀疫情衝擊，中共此舉就如同3月初的「鳳梨事件」，確實傷害了台灣同胞的感情，也讓台灣一些「別有用心者」藉題發揮，以此獲取「反中仇中」的「正當性」。例如，台灣至今還有人堅稱「武漢肺炎」、視「中國疫苗」如「包裹糖衣的毒藥」，這也確實傷害了中國大陸同胞的感情。

兩岸都在做傷感情的事，如何能夠產生「心靈契合」？拜登政府認為，中共是美國21世紀面臨的最大地緣政治考驗，但華府與北京進行戰略競爭的同時，仍努力保留雙方在非傳統安全領域的「合作」空間，使「競爭」能停留在「對抗」，而不至演變成「衝突」。兩岸如果沒有「合作」，只有「競爭」和「對抗」，那又能如何避免「衝突」？兩岸或許能從「疫情政治學」中，悟出一些道理。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）