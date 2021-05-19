南韓總統文在寅19日訪美，21日與美國總統拜登舉行峰會，成為繼日本首相菅義偉後的第二位和拜登面對面會晤的外國領袖。文在寅此行雖無意「反中」，但在外交老手拜登的引導下，南韓還是逐漸走向「反中」的道路。

這次隨同文在寅訪美的包括南韓頂尖的三星生物製劑公司、SK生物科學公司、三星電子、SK海力士與所屬的SK集團、LG的高階主管。文在寅17日指出，他將把這次訪美視為「與美國建立疫苗合作與生產疫苗樞紐機制的契機」。事實上，SK生物科學公司已與美國Novavax公司談妥技術轉移合約，三星生物製劑公司正與莫德納藥廠洽談合作大量生產細節。

美國擁有疫苗源頭技術與原材料，南韓則具備全球第二的生物製劑產能，兩國合作不僅能夠「雙贏」，而且成為全球「新冠疫苗樞紐」，確保疫苗不虞匱乏。更重要的是，美國與南韓在疫苗的合作與發展的樞紐機制，將有效牽制中國正在大力推動且影響日益深遠的「疫苗外交」。

老謀深算的拜登也在「郎有情，妾有意」的情況下將南韓納入美國主導的「半導體聯盟」。三星電子、SK集團、LG計畫在美國投資40兆韓元（約1兆新台幣）生產半導體與電池。其中，三星電子就斥資20兆韓元。半導體早已是全世界最具競爭力與各國爭奪最激烈的產業。三星電子已與我國聯電結盟。如今，三星繼台積電之後在美設廠生產半導體，聯電應也會水漲船高。

此外，「文拜會」也將討論南韓參加四方安全對話（QUAD)的可能性。南韓原來並不想參加美國主導、以「反中」為號召的印太戰略聯盟，但是由於美、日、印、澳近年已將防疫、因應氣候變遷、調整產業鏈納入QUAD的議題；因此南韓也逐漸被牽引成為印太戰略的一環。

在拜登重利的誘導下，南韓終於由拒絕「反中」而一步步與美國合作成為「全球疫苗樞紐」牽制中國的「疫苗外交」、參加美國主導的「半導體聯盟」與「印太戰略」。

新冠病毒疫情爆發之初，南韓防疫能量還不如我國。但在全球疫苗逐漸研發出來後，南韓卻很有骨氣地捨棄已經訂購的AZ疫苗，我國卻搶購南韓退貨的AZ疫苗，顯示無論在為人民設想、採購能力與國際關係上，南韓都比我國高上不只一個檔次。

反觀我國，2020年美國衛生部長阿札爾訪問台灣，盛讚我國為「公衛大國」，換得蔡英文總統同意美國萊豬進口。及至疫苗問世，我國立刻降等為「公衛小國」。最近台灣疫情再度爆發，我國立馬淪為「公衛侏儒」。南韓也未成功研發新冠疫苗，但卻能與美國發展疫苗樞紐機制。自蔡英文主政後「舔美」不遺餘力，不僅無法與美國合作生產疫苗，甚至內部還分贓不均，折騰了老半天還買不到美國的優質疫苗，這個政府也可說是無能到家了。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）