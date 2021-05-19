蔡英文執政已滿5年，執政期間箝制言論自由，王權放中間，人民放兩旁，她已從總統成為了「王」。此刻的台灣，絕非「皇路當清夷，含和吐明庭」，面對種種亂象，人民的怨聲載道，兩岸的兵凶戰危，她的朝廷卻是「時窮節不見，一一撈名利」。英王不英，亂政五年，台灣在哭！

第一哭，被迫吃萊豬，人民不得不哭。由於兩岸關係搞僵了，英王只能完全依附美國。雖然《亞洲週刊》的封面將蔡英文描繪為頭戴皇冠、身坐龍椅的女皇，似乎在台灣可以君臨天下，但是在美國右翼團體的眼中，只不過是個對美國百依百順的「兒皇帝」而已，叫她買什麼樣的武器，她都得買，要台灣人民吃什麼，她就得排除萬難讓台灣人民吃，人民只能相對含淚吃萊豬。

第二哭，無力抗冠狀病毒，天天有人在哭。台灣人民的抗疫表現是一流的，但是英王朝廷的表現卻是「沒天良」。普篩、廣篩都不願做，深怕毀了擦脂抹粉的防疫好形象。普篩率低得離譜，自費篩檢費用又貴得不像話。即使親綠的林全很早就買到德國BNT輝瑞疫苗，但被意識形態掛帥的英王及陳時中以「反中」為由拒絕。即使疫情已經擴大，還是不允許大陸疫苗來台。在英王眼中，天天有人哭算什麼，人民遠遠比不上她的反中意識形態與擦脂抹粉形象來得重要。

第三哭，隨時可能停電，人民隨時準備哭。英王原本對電力一竅不通，迷信反核義和團。她上台後，已經3次全台大停電，但是仍然執迷不悟、樂於被反核意識形態綁架。她不相信科學與理性，不在乎人民多吸PM2.5會造成肺癌，不在意電力成本太高會影響人民生計、電力不足夠會影響台灣經濟，更不介意國際上的反碳約束，就是要讓台灣在2025年成為「非核家園」，即使是「缺電家園」也在所不惜。

第四哭，把政敵抄家滅族，非我族類只得哭。英王深知，把敵人徹底消滅，是永保民進黨皇權的最佳辦法。英王一上台，就成立東廠，用非法的黨產會幹違法的勾當，就是要把國民黨搞得一窮二白。面對藍軍的軍公教基本盤，英王更是不手軟，硬以勞保可能破產的不相干理由來砍軍公教的退休金。色彩不綠的中天電視台也被關台了。英王的策略，就是要把非我族類的國民黨弄得「沒權、沒錢、沒聲音、沒基層」。國民黨高層的反擊力道不夠，藍營的基層與支持者只得哭了。

第五哭，再這樣鬧下去，台灣人民全得哭。英王在台灣內部搞「台獨史觀、媚日史觀」，把中國史換成了東亞史，認為台灣人不是中國人，而是南島語族。英王深化兩岸敵意，再利用敵意通過國安五法、反滲透法，更樂於將台灣做為美國遏制大陸的棋子。五年來，民間敵意升高，台灣戰火風雲密布。更令人擔心的，英王完全沒有要化解兩岸敵意之意，反而不斷加碼，英國《經濟學人》已預告，兩岸的兵凶戰危已在眼前。衝突一起，英王可能跑了，但台灣人民可得哭了。

英王亂政五年，數典忘祖、虐政不絕，人民何止五哭。英王朝廷，對內無慈悲，對外無智慧，陷國家於水火，置台灣如累卵。如此政權，天道必懲！

（作者為孫文學校總校長）