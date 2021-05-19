台灣新冠疫情陡升，號稱防疫成功而滿面春風的民進黨政府突然變臉，颯颯秋風吻上臉，頓然變得面目可憎，令人望之生厭。這時，讓人想起另一張臉，就是5年之前交卸政權的國民黨。如果過去1年多是由國民黨政府主持防疫，台灣的情況會怎麼樣？

首先可以確定，國民黨不會享有「防疫優等生」的光環，因為民進黨政府在疫情防控一開局就揮出「反中」這把利劍，斬斷台灣和中國大陸的任何連結，立即阻斷武漢與大陸其他地區的病毒輸入。

國民黨一向走「和中」路線，不會堅壁清野斷絕兩岸往來，而這正是民進黨政府防控疫情先馳得點的一記狠招，為後來的「外防輸入」打下堅實基礎，也使「內防擴散」壓力倍減。國民黨的第一場考試肯定得分不高。

國民黨即使旗開得勝也不會享有太亮麗的光環，因為國民黨對大內宣不重視也不靈光，不像民進黨政府那麼會抹脂擦粉，內宣行有餘力還大搞外宣，大方將防疫剩餘物質捐贈各國，紙盒上寫著「Taiwan can help」幾個大字，讓世界看見台灣，而且外銷轉進口，讓民進黨政府的形象更加光輝燦爛。

國民黨政府出師不利，備受各方責難，民進黨必定罵得更兇，而使國民黨政府承受極大壓力，所以不會興起傲慢驕矜之心，而會從方方面面紮實下功夫嚴密防控，避免再有疏漏而被罵翻，而且會真正致力於「超前部署」，以求建功而扳回一城。

由於蔡英文政府一開戰就猛如虎，把比較容易的題目用它的專長順利解答，但也因而以為自己能力高強，不可一世，所以該有的準備工作就怠慢了。而且，為了保持亮麗的績效數據，刻意強烈排斥篩檢，能免就免，連機場海關都不普篩，也不謀求提升檢測能量，連疫苗採購都沒有緊迫感，而且政治掛帥，拒絕大陸疫苗，罔顧商業規矩，拒絕經由上海復星製藥公司採購德國疫苗。

國民黨政府不擅長搞形象工程，不怕暴露真相，所以會大規模篩檢，及早找出染疫者，斷絕病毒傳播鏈。確診人數的數字不會好看，但無症狀感染者和潛藏傳播鏈多會被揪出，並且做好處置，不至於一爆發就不可收拾。另一方面，由於確診者一直出現，所以民眾警覺性高，防備意識強。由於檢疫需求大，所以快篩該有的配備也會積極張羅，不至於短缺。

病毒擴散最怕社區感染，極易一發不可收拾。由於民進黨政府一再否認台灣出現社區感染，所以所做部署稀鬆，實戰經驗闕如，一旦出現就手足無措。如果是國民黨政府，將不會隱藏社區感染事實，反而積極處理，累積豐富經驗，可以應付大陣仗。另一方面，由於疫情始終吃緊，所以國民黨政府會盡其所能去張羅疫苗，而且是否中國製造還是代理，只要能防控病毒的疫苗一概歡迎。至於注射率，因為疫情頻傳，加上疫苗不短缺，所以必定達到兩位數，不像現在連一趴都不到。

病毒排山倒海而來，一切見真章了。現在好比是海水退潮，泳者所穿的泳褲露出來了，民進黨政府穿得很俏麗，但布料薄又少，保護力差，而國民黨穿的泳褲樣式不好看，布料厚而寬，保護力比較強。