2020年，兩岸貿易總額同比增加14.3個百分點，總體價值來到2608.1億美元，隨著兩岸的經貿越發緊密，開始有更多惠及兩岸人民的政策被施行，這些政策訂立的本心，都是希望可以幫助兩岸的經濟和技術交流能得到更好的發展，甚至能做到普惠各國的目的，但這些有利於民的政策，卻往往容易遭到民眾的曲解和誹謗，有可能政策施行到最終的效果，還會背離其希望促進大家交流與維繫情感的初衷，最後反而得不償失，於是乎兩岸政府在訂立這類相關政策時，都需要格外謹慎小心、周全考慮才行，就怕引來兩地人民的不悅，還被外界媒體刻意炒作成罔顧民意的社會性批判。

地區間有著各自的生產優勢，但往往容易受到地區保護主義下高存貯費和高關稅壁壘的影響，導致彼此的優勢難以得到具體展現，世界貿易組織、亞太經濟合作會議等機構的創立，就是為增加更多的溝通渠道，以減少這樣的問題出現，雖然會帶給部分本土產業一定衝擊，但換來的是更大的貿易平台與產業專業分工下產能提升的好處。自由貿易區的設立，也有異曲同工的意味在，它能更促進一地的經濟發展，達到地方經濟全球化和區域經濟一體化的效果，北美自貿區、美洲自貿區、中歐自貿區和東盟自貿區的成立，就是很好的例子。

甚至現在還在商榷階段的中日韓自貿區，也是三國政府一直努力的方向，一旦談成，中日韓三國的外貿和國際關係，都將達到更高的境界。而日韓與台灣產業的高度相似性，尤其南韓的半導體與電子產品製造業，將對台灣這些相關公司如：台積電、聯電、鴻海和華邦電等，產生一定的負面影響，即便台灣的公司擁有技術上的優勢，但在自貿協議內的地區，卻有著低關稅和低存貯費用等政策的保護，對比之下，台灣企業未必能搶得先機。

然而當台灣政府準備佈局自貿區相關政策時，民間開始有一些反彈聲響，有部分台人認為這是一種圖利對岸的政策，一旦將台灣打造成自貿島，將有大量的陸製產品湧進台灣市場，還可能打著台灣製造的名義銷往世界各地，不但對台灣部分原本不具競爭力的產業造成市場擠兌外，還有可能把台灣製造的招牌給帶壞，接著大量的輿論壓力迫使這樣的政策胎死腹中，而對岸的人民也覺得台人根本就是只綠蛙，逢中必反的結果，只是讓其減少與世界接軌的機會，台灣的市場就這麼大，相比於跟美國等世界數一數二的發達經濟體相比，台灣能夠帶給大陸的經濟利益又能有多大，如果大陸產品的引進，就會讓本土台商受不了而堅決反對政策的施行，那麼台灣的產業和世界比起來又是多麼溫室花朵？是故兩地對於這自貿區的政策問題。又開啟新一輪的唇槍舌戰。

大陸政府為表其對台灣人民的友善，國務院陸續訂立不少惠台政策，如：惠台26項、惠台31項等，尤其是最近針對台灣一級產業從事者的農林惠台22條等，這些看似讓利的政策到了部分台人的眼中卻徒留罵名，變成是促統、拉攏、減少台灣經濟獨立性和試圖抄襲台灣農林業技術的政治操作，於是這樣的政策初衷，似乎也背離原本大陸政府的善意。

漸漸地，對岸的人民也開始對政府這般操作感到不滿，有人認為：台人怎麼就這麼以管窺豹、這麼坐井觀天，內地不知道有多少省份人想有這般待遇卻得不著，把好處留給台人，台人卻不知珍惜，還要肆意詆毀一番，真的是一堆青蛙。也有人認為：台灣就是一個鬼島，就是一群自視甚高的人住一起的地方，覺得自己比美國還有影響力，內地就要積極討好才能能得寵，覺得自己有半導體產業就能在天下橫著走，掛著一個自由民主的旗號，就要世界圍繞著它打轉，認為大陸政府根本不該如此討好，就該用實力證明一切。最終不但沒能增進兩岸人的關係，反而又增加兩岸鍵盤俠口誅筆伐、唾沫相辱的機會。

感覺現在只要扯上中國二字的政策，姑且不論好壞，兩岸人民間的相處氛圍就會變得很是波雲詭譎，兩岸人民師出同源，擁有共同的歷史、共同的文化和共同的語言，即使是一時的兄弟鬩牆，也難以徹底割斷這些百結交錯的親情，如果對彼此的想法和做法難以苟同，不妨占時先別急著評斷，待時間來證實一切，錯誤的行為肯定會在適當的時間被抹去，而對的做法最終會被去蕪存菁的過程所留下，讓公理的第三者做驗證，也不失為一種不錯的做法，望兩岸人民在未來能有更大的合作空間、更多的交流機會。（小王子奧特曼/大陸台生）