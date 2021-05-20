日前國防部宣布將進行組織結構調整，廢「軍團」保留「作戰區」，引起國內外媒體矚目。不過各方對此改革的解讀有些失焦，甚至還有將廢除「大陸軍制」解讀為廢除「大陸」時期的軍制，因而出現「去中國化」爭論，令人啼笑皆非。

事實上，國軍的「軍團」與「作戰區」是同個機構、兩塊招牌，現在只是把「軍團」這塊招牌拿掉，三軍聯合作戰的指揮機制其實早就存在，因此解讀為「加強聯合作戰能力，順應當前全球趨勢」過於空泛，未掌握重點。

拿掉一塊多餘的招牌雖然不是很大的動作，但對有「大陸軍主義」傳統的國軍來說並不容易。如果這暗示未來部分作戰區指揮官將因任務考量改由海、空軍出任，就意味著陸軍少了幾個中將或少將缺。這對官兵員額比海、空軍加起來還要多很多的陸軍不公平，易引發爭議，國防部沒事不會自己找自己麻煩。因此，必須由海、空軍出任作戰區指揮官的任務考量是什麼？才是問題的重點。在此先釐清「軍團」這大陸軍主義編制的脈絡。

軍團是「大陸軍制」的最後象徵

國軍會有軍團（army）這個編制，是大陸軍主義的餘緒。第一、二次世界大戰的歐洲戰場，或者國軍打的抗日戰爭，基本上都是地面戰爭。雙方各擁有多達數百萬人的陸軍，打一場會戰就可能動員數十萬。因此為有效節制，在師之上成立軍，管轄數個師；在軍之上在成立軍團，管轄數個軍；軍團之上再成立集團軍（Group army），如此就可以將數十萬大軍，統轄在集團軍總司令的指揮之下。

在此特別說明，上述「集團軍」的概念和目前解放軍的「集團軍」不同。解放軍的「集團軍」是「軍」的層級，1980年代改制時因為將步、戰、砲等多兵種的師、旅或團混編，有別於以往的「步兵軍」，因而改稱為「集團軍」，就好像國軍的「步兵旅」改制後稱「聯兵旅」一樣。

1949年後，台灣只有60萬大軍，地方又小，陸軍總司令可以直接指揮，不需要集團軍分管，因而只保留第六、第十、第八等3個軍團，分別駐防北、中、南部。後來因為軍團 – 軍 – 師 – 旅 – 營 – 連 – 排 – 班這個指揮鏈實在太長；曾經有人計算過，軍團司令召集各軍長召開作戰會議，下達命令分配任務，軍長回去後分析任務、勘查地形再召集師長開會，下達命令分配任務…，一直到班長受命後召集班兵，讓班兵知道自己作戰時到底要幹什麼，大概已經是24小時以後了。國軍因而將「軍」、「師」虛級化，聯兵旅由軍團直接指揮。

因此當「軍團」的編制取消，國軍傳統的「大陸軍制」就正式結束，聯兵旅之上再沒有其他層級，成為獨立的作戰單位，和空軍的作戰聯隊、海軍的艦隊或陸戰隊一樣，平時由軍種司令部督導戰備整備，戰時則由作戰區指揮作戰。廢棄「軍團」這層級，就軍事制度的變革而言並不難理解。

比較難理解的是，為何要改變以往由陸軍指揮作戰的慣例，改由海、空軍指揮。台海防衛作戰，不是以防衛為主嗎？海、空軍戰術都是攻擊，沒有防守的概念，因此由陸軍指揮地面部隊防衛，海、空軍提供火力支援，一向是國軍聯合作戰的主要構想。由海、空軍將領指揮作戰區，他們懂得打地面防衛作戰嗎？

合理的解釋，是部分作戰區的主要任務，就不再是地面防衛作戰，而是以海、空軍的攻擊為優先。也就是說，國軍台海防衛作戰構想已經轉變。

國軍台海防衛戰略轉變

早在今年初，媒體就傳出國軍整體防衛構想大幅調整的訊息。國防部發言人還特別對此作出回應，表示戰術、戰法與時俱進會有一些調整，「但整體防衛構想有連貫性，不會改變」。

這講法很含蓄，意思是大的架構不變，變的是小枝節。但小枝節的戰術、戰法改變不會驚動大家，這調整恐怕並不小。

國軍當前的防衛作戰構想是「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，這是軍事術語，我們先釐清脈絡再翻譯成白話。

防衛作戰是以想定（scenario）為基礎。也就是說，必須要有個敵人可能怎麼攻打的劇本，才能研擬出我們應如何防衛的計畫。軍事慣例是料敵從寬，所以通常假設一個對我最不利的情境。如果這個最不利情境都能應付過來，那麼敵人若採取其他攻勢，當然就更可以應付裕如了。

因而國軍預判敵軍若發動最猛烈的攻勢，將是先以大規模的飛彈飽和攻擊，打擊我各軍事基地，摧毀國軍戰力，而後再發動渡海與登陸作戰。因而國軍防衛首先就是「戰力防護」，以各種手段確保遭敵第一擊後仍有足夠戰力，然後才能在敵軍渡海時反擊，尋求「濱海決勝」；最後在登陸階段集中優勢兵力，於「灘岸殲敵」。

這個經過反覆兵推的作戰構想雖然合乎邏輯，卻有個令人洩氣的缺憾，就是國軍要先捱打，才能反擊。然而無論戰力防護做得多好，在飽和攻擊下必然損失重大。所謂「先下手為強，後下手遭殃」，古有明訓。國軍為何不能在敵軍槍上膛、刀出鞘，準備動手之際搶先出手？來個「敵不動我不動，敵欲動我先動」？

還真不能，因為做不到。美國的《台灣關係法》雖規定要出售台灣武器，但僅限於「防禦性」。雖然這在解釋上可以有彈性，但美國就是不賣能直接打到對岸的武器；就算賣，也會動手腳消除關鍵功能。40多年來美國對台軍售有兩個不好說的心結，一個是擔心解放軍打下台灣後擄獲美軍武器，所以先進武器不賣；另一個是擔心國軍主動攻擊大陸把美國拖下水，所以攻擊性武器不賣。

不過美、中進入戰略競爭後，台美關係也出現結構性轉變。有分析認為，美國希望台灣成為中國的阿富汗，以拖垮中國，因而不遺餘力的鼓動台灣。當然這種陰謀論的說法找不到證據。

但美國的軍售政策的確有所變動。去年10月，美方宣布軍售台灣3項攻擊性武器，包括陸軍高機動多管火箭系統（HIMARS）、海軍陸射魚叉陸攻飛彈系統、空軍AGM-84H增程型距外陸攻飛彈。國軍獲得這些武器，將有能力攻擊海峽對岸的目標。

這表示國軍有能力做到「敵不動我不動，敵欲動我先動」，也就是發動先制攻擊。既然如此，就可以採取攻擊性的防衛戰略，類似中國的「積極防禦」戰略。事實上，美國軍事學者以前就建議台灣採納。2019年10月，美國《外交政策》雜誌就登出一篇＜台灣需要毛式軍隊＞（Taiwan Needs a Maoist Military）的文章，建議台灣改採「積極防禦」戰略。

在美國支持或期望下，國軍防衛戰略改成「積極防禦」的可能性高，廢軍團凸顯作戰區，或許就是指標。雖然台灣不會直接採用這個詞彙，而是轉化概念，以避免被訕笑為東施效顰。

向對手學習其實並不丟臉，對競爭而言，反而是積極健康。美國拜登政府有意以2.5兆美元推動基礎建設，以及補貼半導體的科研，就被類比為效法中國的「美國製造2025」。

只不過，台灣獲得的攻擊性武器數量有限，面對龐大的解放軍，是否能達到決定性效果，還是激怒對手引來更強烈的報復，恐怕還需要多做幾次兵推來確認。畢竟《孫子》2700多年前就講得很清楚：「兵者國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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