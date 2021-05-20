今年以來，隨著國際農工原料飆漲，各國通膨率扶搖直上，日前美國公布4月通膨率升至4.2％，創下近12年新高，韓國通膨率2.3％，創下近四年最高，至於我國2.09％同樣也是三年多來最高，顯示通膨（inflation）確已有山雨欲來之勢。

通膨最嚴重的1980年前後曾讓各國引以為苦，那個高通膨的年代，隨著國際油價的下跌，企業技術的進步以及貿易自由化的加速，至1990年代後期通膨已逐漸緩和，不少經濟學家認為通膨已經消失，新經濟時代已經來臨。

然而，情況並不如經濟學家們想像的樂觀，美國自2000年～2004年13度降息，為美國帶來繁榮，也帶來泡沫，但過多的熱錢也讓國際原油、農工原料被追漲到空前的價位，以鎳而言，2001年底每噸還不到6,000美元，2007年4月已直逼50,000美元，國際油價也是如此，2001年底每桶不到20美元，2008年7月每桶已逾140美元，其他黃豆、玉米、小麥、橡膠的價格也逐月狂漲。

原物料的行情原是由市場決定，然而隨著熱錢的湧入，市場幾成賭場，原物料價格一路狂飆，而這些原物料又是生產活動不可或缺的投入，遂使得進口物價、生產者物價、消費者物價次第上揚，通膨率（消費者物價漲幅）扶搖直上，這就是2007～2008年全球再次出現通膨的情況。

依國際貨幣基金統計，2008年全球通膨率升至6.3％、歐元區升至3.2％、亞洲五國更直逼10％，台灣、南韓也連月升破5％，這可以說是自1980年二次石油危機以來最嚴重的通膨，若非隨後金融海嘯帶來的大蕭條澆息了通膨烈火，2008年的通膨恐怕要直追兩次石油危機的年代。

如今的情況與2007～2008年相仿，在美國無限量QE下，國際熱錢洶湧而至，近期國際油價已漲至七年來的新高，與去年同期比較，如今黃豆、玉米漲逾八成，銅、錫也漲逾九成，漲勢凶猛，國際環境如此，我進口物價自難以倖免，4月漲幅直逼二成，創下近十年最高，想想2007～2008年與今天這些驚人的相似之處，我們幾可斷言，通膨已然有山雨欲來之勢。

面對國際情勢及國內物價走勢，我國央行及行政院主計總處不約而同的表示：「所謂通膨是指一般物價在一定期間內，持續以相當的幅度上漲。4月CPI漲逾2％僅是短期現象，國內尚無通膨之虞。」這段話的意思是說只有當消費者物價（CPI）出現全面、持續及顯著的上漲才算通膨，目前並沒有通膨的疑慮，要大家放心。

我們就以消費者物價走勢是否已出現全面性、持續性及顯著性的上揚加以檢視，看看如今台灣是否可以高枕無憂：

第一、查價項目近八成上漲，已屬全面性：消費者物價係依食、衣、住、行、育樂、醫藥及雜項等七大類進行查價、查價項目計有麵包、鮮奶、西式速食、住宅租金、機票、行動通訊費等368項，4月有230項較上年同月漲價，以項數而言，有逾六成上漲，若依每項權數（例機票權數1.28％、麵包0.49％）權數合計，上漲的比例更高達78％。

換言之，接近八成是上漲的，往前看一年的時間數列，去年4月上漲項目的權數合計只有六成，迄去年底升至七成，如今又接近八成，雖未達百分之百，但已接近全面性了，2008年那一次的通膨算嚴重吧，其上漲權數合計一樣是接近八成，和目前差不多。

第二、物價指數逐月升高，已是持續性：我們經常會聽到，當經濟成長太低，出口成長太低，官方總會解釋是去年基期過高所致，如今通膨率升逾2％，又會聽到官方說這是因為去年基期太低使然。沒錯，通膨率是CPI的年增率，既是與上年同月比，就會受上年同月的影響，但能否因此就把上漲的原因歸給基期？這得檢視一下。

既然CPI年增率易受基期干擾，那我們直接看CPI，看看這項指數是否平靜無波，驗證一下是否全是受基期影響，往前看歷史數據會發現4月CPI 103.63是歷年單月新高，而近一年以來也是從101.4逐月攀升至歷年最高，這樣說來，近期物價上漲是否具持續性，已是不言可喻。

第三、物價上漲的顯著性，仍待觀察：1990年代通膨率的經建目標多設為3％，在當年總體環境裡，這樣的通膨率被公認是溫和上漲，有助於景氣擴張，而如今2％卻已是通膨警戒線，何謂顯著？實不可同日而語。更重要的是，如今國際農工原料漲勢未歇，推升CPI的火勢未滅，以現在的情況就認為沒有通膨之虞、或說通膨是短期現象，實在太過樂觀。

我們認為，通膨率升逾2％，固有基期的問題，然而一味從基期、預測數去解釋無通膨之虞，大可不必。平心而論，今年以來細部的物價資料，不也顯示了許多警訊嗎？國際原物料飆漲，不也呈現出危機四伏嗎？與其用數字安撫人心，不如讓統計成為鏡子，照出問題，政府運用數字的觀念是該改一改了。

(工商時報)