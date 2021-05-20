沒想520這天，蔡總統交出的竟是這樣一張成績單：疫情爆發，5天兩次大停電、超市賣場唱空城計、老百姓躲在家中不敢出門...，她怎麼好意思出來面對群眾？怎麼對得起投她票的817萬選民？

當然，她又可以出來道歉說，｢連我也難以接受！｣她忘了，整個國家責任都是她的，起碼她有督導之責。火車失事，有人負責下台，為什麼停電、疫情爆炸當事人卻穩坐泰山，難道不知民怨已達臨界點？

如果520這天蔡英文做一件事，她就對得起國人了。

疫情發展到今天這個階段，顯然中央疫情指揮官陳時中已經無法勝任，雙北市的防疫工作都比他做得好、做得快，中央指揮中心的公文要跑兩個半月，雙北當天就設立了快篩站。是陳時中的能力不行呢？還是官卑職淺、無法統籌駕馭？那就找個可以勝任的人來嘛！

國民黨建議副總統賴清德扛下重責大任，其實前副總統陳建仁也不錯，兩人都有公衛背景、層級也夠高，任何一人出馬都比陳時中強。有人建議蘇貞昌可以出來自己幹，拜託啦！他要管的事太多，要喬人事，最重要的是他連拔牙都不會。

為了台灣百姓，蔡總統慶祝520，果斷做個決定吧！

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