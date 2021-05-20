台北之音停播周玉蔻的廣播節目，周玉蔻翻臉不認人，把台北之音安上一個「受國台辦指揮」的帽子。若此言為真，原來周玉蔻被國台辦養了這麼久，這是嚴肅的國安問題。

回顧周玉蔻的媒體影響力，絕大部分就是來自於台北之音的廣播節目，民進黨重要人士多是嘉賓，光是陳時中，疫情期間就接受8次專訪。

因此，台北之音至少是與民進黨「友善」，否則邀請不到那麼多的民進黨來賓；現在停掉周玉蔻節目，最有可能的原因，就是周玉蔻已經成為民進黨的負擔，那也就成為電台的負擔。

雖然周玉蔻一直有爭議，但是做節目從來不怕爭議，今天台北之音決定與周玉蔻切割，那顯然還是因為周玉蔻自己的行事風格，只顧自己，不管別人。

指揮中心把當天的確診人數洩露給周玉蔻，可能只是要做背景說明；周玉蔻就要在記者會之前公布，讓全世界知道指揮中心洩密，陳時中雙標，這種朋友能交嗎？

現在台北之音要停播周玉蔻節目，又被扣上一個「國台辦指揮」的帽子，過去合作的情分也一筆勾銷，這用台灣人的話講，真的是「養老鼠咬布袋」。身為資深媒體人，周玉蔻有「才」是確定的；有沒有德，那就見仁見智了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※