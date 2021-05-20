大陸輸出疫苗逾40國，圖為工作人員在生產線上檢查瓶裝疫苗。（中新社）

中美世紀全球大博弈真是越拚越激烈，美國的毅力號火星車甫於今年2月登陸火星表面，中國的祝融號跟著就在5月15日成功登陸火星，讓中國成為繼美國後第二個派出探測器登陸火星的國家。美國肯定還是世界頭號強國，但顯然這個頭號強國已在越來越多的領域，從全球導航、量子衛星、超級計算機到超高音速導彈、人工智能、電磁彈射等等，被後發的中國追得氣喘吁吁，有些甚至已被反超，眼下正在進行中的則是必將引起全球越來越關注的疫苗之戰。

中美之間的疫苗大戰可略分為1.0、2.0及3.0階段，目前1.0階段已結束，2.0階段剛開始，預期3.0階段不久之後亦將展開。

新冠疫情去年1月先在中國發生，未久，即擴散蔓延至世界多數國家。對付新冠疫情，一靠隔離，二靠疫苗。前者中國做得優於一般國家固無論矣，後者，中國政府在第一時間分離出病毒株，爭分奪秒開發疫苗，並公開宣布將疫苗定位於人類公共產品，成果將由全世界共享。此一做法完全有異於也有能力開發疫苗的少數發達國家如美、俄、英、歐；美國開發之疫苗不但本國優先搶用，而且還大搶疫苗產能，甚至所搶數額遠超本國所需；不但如此，還倒打中國一耙，指責中國搞疫苗外交，毫不掩飾其帝國主義嘴臉。

直到最近，美國疫情初步受控，發現疫苗道德高地已為中國所占，乃突發奇想，聲稱願向各國讓渡疫苗專利，引起一眾藥廠及歐洲國家群起反對，因為這無異是對科研努力的致命扼殺。這第一回合疫苗之戰，美國堪稱打得灰頭土臉。

進入2.0階段，中國新冠疫苗全球供應已突破1億劑，世衛組織也批准中國國藥疫苗緊急使用；另外，埃及與中國科興公司合作在當地生產疫苗，最快6月下旬問世，這些疫苗不只用於埃及，還可輸出到非洲國家，是中國疫苗「在地化」的政策，未來還將在其他開發中國家遍地開花。與此同時，德國BNT疫苗也將對中國科興進行技術移轉，在上海代工生產；還有，英國AZ疫苗與中國合作，在中國完成核心原料代工後，再出口至其他國家完成生產。

總的來看，中國正在許多國家依全球化的比較優勢原則建構一個龐大的「研發、技轉、生產」的疫苗產業供應鏈。換言之，中國除了積極擴大產能（國藥年產量30億劑，科興年產量10億劑）向80多國及3個國際組織提供疫苗援助，並向40多國出口疫苗。與中國對照，美國堪稱一無作為。

1.0及2.0兩個回合下來，中、美已見高下，不過，更關鍵的或將是3.0的第三回合。因為接下來拚的不只是數量，更是品質。如何使得各種疫苗運輸、貯存方便，施打更便捷，以及一劑見效，甚至口服、噴霧亦可，都是挑戰；最大的考驗則是與病毒的變異競賽。

相比於流感，新冠病毒變異得更快更複雜，如何趕得上病毒的快速變異，即時推出有針對性的最新疫苗，這即是中、美疫苗戰3.0的主要課題。於此亦可見美國擬議中的讓渡疫苗專利權的荒誕，果真如此做，美國就一輸到底了。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）