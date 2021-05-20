疫情快速升溫，已有超過一半的縣市出現確診病例，簡直是遍地開花，所涉及的政府主管業務範圍也越來越廣，對民眾生活的影響也越來越大。

在各級學校停止實體上課後，營養午餐已全面暫停供應，保存期間很短的葉菜類立刻就出現了處理的問題，如果找不到銷路，很快就會爛掉。

此外，疫情進入3級警戒後，政府要求民眾盡量減少外出、許多企業分流上班，因此餐飲團膳及傳統市場的銷售通路買氣受阻，各地批發市場已有賣壓湧現，北農單日報廢量甚至高達65公噸，令人憂心。

雪上加霜的是，有果菜批發商出現確診，因此部分果菜行停止蔬果配送，已進一步衝擊產地。農委會主委陳吉仲表示，將媒合農民、合作社和電商平台移轉葉菜類的銷售通路；而反應積極靈敏的民眾，則已透過社群網站及群組傳送產地有超過2000公噸營養午餐蔬菜無人購買的訊息，請大家趕快用網路訂購。

等政府太慢，民眾只能自力救濟。如今，連慣常搞內宣的陳吉仲終於踢到鐵板，現在總該務實面對了，否則產銷大崩盤就在眼前。

疫情爆炸後，除立刻暴露了疫苗採購嚴重短缺、篩劑和檢測站不夠，甚至負壓隔離病房都不足的問題之外，學生改為線上學習後，網站出現大塞車，遠距教學難以實施，可見衛福部和教育部並沒有做好必要的工作；而已被缺水缺電搞到六神無主的經濟部，面對科技大廠陸續出現確診病例，恐危及生產量能，卻也一籌莫展。

疫情的衝擊和影響已如烽火四起，各部會皮要繃緊一點！