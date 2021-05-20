蔡英文總統連任周年，和1年前風光勝選盛況相比，此際迎來的卻是新冠疫情猛爆狂飆，疫苗嚴重不足，社會恐慌不已，加上缺水、缺電，各種民生衝擊紛至沓來，大家叫苦連天、民怨沸騰；蔡政府的治理效能顯然出了大問題，連宣示改進的公信力也為之崩盤。全球防疫模範生招牌一夕瓦解，不到1周內連續兩次大停電，包括許多當初投票支持民進黨的民眾，不僅憤怒，更有著深深的錯亂和無力感。

抗中魔咒與文青語言失效

從過去不斷標榜政績的大內宣洗腦，到疫情失控後轉而要求人民收心，如今「家裡的大人」除了高喊全民團結外，又有什麼良策妙方解民於倒懸困境？擁有權力又應該負責解決問題的「大人們」，除了以文青口吻表達廉價的歉意，說自己也「難以接受」之外，善良而卑微的台灣人難道也只能無奈地一直忍受嗎？或者再反問，綠色執政的不斷衰敗，會是國民黨重新再起的機會嗎？

和上一次民進黨在大選慘敗的2018年時相比，那時有一例一休修法問題、吳音寧北農爭議、張天欽東廠風波、台大卡管事件，還有815大停電等等衝擊，加上「韓流」適時的推波助瀾，一度造就國民黨在地方政權上的空前大勝。但因為內外情勢的戲劇性翻轉，2020年民進黨不僅敗部復活，而且趁著抗中的國際大勢操作反中的民粹，再度贏得完全執政；更碰上防疫當下結合全民的配合，以令全球稱道的表現更上層樓，讓蔡總統與民進黨政府的支持度衝上歷史新高，而且經久不衰。

1年來，蔡總統宛如「東方不敗」，政府和民進黨再重大的錯誤或爭議，在她慣用的抗中魔咒和文青式語言催眠下，似乎只能損其皮毛，難以傷其筋骨；但時移勢轉，由於內政治理的頻頻失能，最近變化已經有了明顯破口，尤其「成也疫情，敗也疫情」，更是徹底的反諷。

蔡政府一直標榜的「超前部署」，當時在各種因緣際會的因素下，加上台灣民眾高度自制的榮譽感與配合度，的確取得了亮麗的成果；但在政府的政治思考與大內宣下，未能進一步與時俱進，白白浪費了相對安逸的1年。現在各種狀況有了新的變化，別人脫困，我們卻才嘗苦果，再要抱殘守缺、繼續迷戀前半段的美好感覺，台灣就很可能輸在下半場。

防疫措施雙北帶著中央跑

根據TVBS在政府宣布疫情3級警戒之前所做的民調顯示，對蔡總統連任1年來的表現，有41%民眾滿意，44%不滿意，14%沒有意見。蔡總統的滿意度與去年連任就職時61%的高點相較，1年來下滑20個百分點，不滿意比例也增加近兩成。整體而言，蔡總統的滿意度在連任就職的高點後呈現下滑，去年9月宣布開放萊豬後下跌至48%，11月底調查再度下降至43%，本次調查持續下滑至41%。但隨著新冠肺炎疫情升溫，再加上連續兩次大停電，甚至未來更多狀況，恐怕影響會更大。

4月底的民調顯示，蔡總統當時仍獲得過半數的肯定，這和美國的支持與民進黨以此操作頗有關聯，如今「美國仙丹」藥效退卻，而台灣此時的各種病症已不是靠美國或操作反中所能奏效，這應是民意理性思考，乃至國民黨藉此發揮制衡力量，又一次重返執政的契機。

民進黨政府因意識形態作梗、拙於應變，導致疫情升高，地方民選首長尤其是災情核心，且非屬綠籍的雙北市長柯文哲、侯友宜，便不得不積極自救，頻提建議更嗆聲中央。最近侯、柯兩人對防疫措施的發聲與動作不斷，形成雙北帶著中央跑的態勢。柯文哲強勢在轄區設點搞快篩，戳破陳時中的「嘉玲」神話，又率先下令高中以下學校停課，逼得教育部決定讓全國學校都停課；柯更擴增專責病床、徵召退休醫療人員上陣。疫災固然對雙北雙雄造成挑戰，但相對也是侯、柯兩人大展身手，藉此贏得民意的良機。

唱衰政府絕非理性的民意所願，因為執政黨的防疫如果失敗，受害的將是整個國家社會，也沒有人會是真正的贏家。批判執政黨而讓台灣贏，除了痛罵之外，既能破也能立，這更是國民黨與民眾黨的考驗。