中央流行疫情指揮中心在5月19日終於宣布全國提升至3級警戒。新冠肺炎進入台灣幾乎有一年半的時間，截至目前為止，台灣境內確診為2533例，分別為境外移入1094例、其餘為本土病例。這樣的防疫成果，在世界排名中，我們是前5名。然而這個華麗數字的背後，其實隱藏了許多醫護及公衛學者專家所擔憂的真實疫情。這次連爆每日疫情過百例，應該歸功於台北市長柯文哲決定自行擴大篩檢。同時，新北市和宜蘭縣跟進，於是防疫指揮官陳時中的防疫真面目就被戳破了。

接著就是各縣市政府自己展開了篩檢，陳時中面對各地諸侯的「起義」，似乎毫無辦法阻止，他那個撲克牌臉孔，氣定神閑的每日記者會，只好轉換為疫情總結報告，懶得再去說明確認染上新冠肺炎者的足跡。因為真的多到沒辦法報給你知。陳時中也是聰明人，他過去阻止地方諸侯的防疫行動，甚至恐嚇要處罰，例如彰化縣在去年8月實施的萬人抗體檢測。現在則順水推舟，公開表示各縣市自己做好防疫工作，要怎麼做，你們自己看著辦。

陳時中的防疫政策，可以說是阻敵於境外。剛開始時，用各種不近人情的手段，對待在大陸的台灣同胞和親屬，近乎無情和冷血。特別是談到大陸時，表情極度不屑，這倒也符合蔡英文及民進黨的意志和仇中抗中的策略。此外最無法理解的就是台灣所有民進黨能動員的人馬，包括只會陪笑臉的前副總統陳建仁，炮口一致，配合美國民粹總統川普，近乎漫罵和污辱人格的文字，火力全開攻擊那位倒霉的世衛組織秘書長譚德塞。民進黨人好像中了邪，欲罷不能。然後又上演口罩國家隊，由政府壟斷口罩買賣，又搞口罩外交，自己嗨到不行，搞得不亦樂乎！

一年半的時間，台灣公衛專家學者一而再、再而三提出台灣必須普篩，才能掌握疫情發展 。事實上，全世界都用普篩在尋找疫情感染源。中央指揮中心拒絕，說浪費醫療資源。退而求其次，入境台灣的國內外旅客，總應該可以每個人都篩檢吧？指揮中心也拒絕。大家心知肚明，民進黨在向台灣廣大的民眾及海外炫耀，民進黨防疫工作做得多好！個人的見解是民進黨在賭運氣，希望台灣自己研發的疫苗能夠成功，然後人人打一針疫苗，這樣就天衣無縫地過關。

然而每個醫護及公衛學者專家對台灣研發的疫苗能否即時成功推出，都不願置評，但都要求迅速採購國際疫苗，結果也是雷聲大雨點小，買到的數量，全部打完只能覆蓋1%台灣人口。最近國際疫苗採購過程又衍生眾多政治利益糾葛，在立法院也掀起波瀾。台灣這些政客，真的是無血無淚的貪食蛇，連救命疫苗都可以這樣玩。當然民進黨的另外一個盤算是把陳時中頂上台北市長。這個眾人皆知的事，卻被柯文哲捅了一刀。因為柯文哲也知道，台灣疫情已發展到極為嚴重的地步，如果他不出手的話，不把台北市的疫情理順做好，他的總統美夢，想都不要想。因為專長抹黑的民進黨，就會把可能失控的北部疫情，歸責柯文哲，還有那位警官出身的新北市長侯友宜，這兩位政治紅人，就有可能因為防疫失手的關係，被民進黨清潔溜溜，打到趴在地上。

這個以台灣疫情為政治賭注的可能發展，正是民進黨的陰謀詭計 。同時也是一石兩鳥，打垮了北部兩位下任總統競爭者、救了鄭文燦的華航諾富特飯店防疫破洞事件、又能推上陳時中參選台北市長。因此面對現在的疫情 ，如果柯文哲不出手掌控台北市防疫的話，整個未來走向，就有可能以民進黨這樣的算計發展下去。這一年半的防疫過程，看來是每招都是政治算計。台灣市井小民，怎麼能懂呢？

總之，柯文哲這次的行動，不管是為自己政治前途，還是為台北市民，他都做了一次正確的選擇。真的是登高一呼，眾諸候起義。台灣的這次新冠肺炎之戰，尚未結束。我們希望從此以後，柳暗花明又一村，每個縣市政府主動做好防疫工作；同時嚴肅要求中央流行疫情指揮中心迅速採購通過世衛標準的疫苗進入台灣，讓台灣跟上世界的腳步，解除鎖國的邊境管制，恢復國際商貿及人員交流來往。這才是台灣人的卑微希望和期待。（作者為中華戰略協會研究員）

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