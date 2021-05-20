這次疫情嚴峻，全國提升進入3級警戒，軍隊是群聚團體，官兵天天緊密生活在一起，加上去年有敦睦艦隊的磐石艦染疫事件，國人相當關注軍方的防疫作為，關心官兵健康，唯恐出現破口。另一方面，軍方也異常小心，更清楚知道，這次病毒比去年凶，傳播也快，如果營區內發生疫情，軍方雖有處理的經驗，但勢必影響國軍戰力。

目前國軍在北部的高司單位，已採取分流異地辦公作為，國防部長與副部長在不同地方上班。外島官兵暫停返台休假，軍校生全返家線上教學。現在最麻煩的是7月漢光演習的實兵操演，如果疫情沒控制下來，演習兵力一定會調整減少。

回顧去年的敦睦官兵染疫事件，軍方實在非常幸運，敦睦744名官兵，只有磐石艦36人染疫 ，所有官兵在放假的3天中，如撒豆般撒遍台灣，結果海軍軍區沒事，一起出訪的岳飛艦和康定艦沒事，官兵在外接觸的識與不識者也都沒事，連人與人連結最親密的女朋友也沒事，而且沒有社區擴散，真是不幸中的大幸。

也因敦睦疫情控制得宜，沒有擴散，社會從最初得知官兵染疫時的驚恐、憤怒、擔心、歧視以及對軍方的責難等情緒，最後逐漸平復。事發之初，軍方一聲令下，一夜之間發出緊急召回令，調度車輛，要求所有休假官兵返營，已控制住病毒傳播。

敦睦染疫之初，國人驚懼惶恐，擔心造成防疫大破口，有20多萬人收到細胞簡訊，官兵足跡經過的商家都得暫停營業消毒，鬧得滿城風雨，造成社會極大的震盪，逼到三軍統帥蔡英文總統、國防部長嚴德發出面公開向國人道歉。嚴德發還鞠了個90度的躬。海軍司令劉志斌沒在記者會露臉，但在莒光日錄影向國人道歉。

即便當時嚴德發與劉志斌自請處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、艦隊支隊長陳道輝少將調職靜待調查，都未能平息國人對軍方的批評和責難。

同樣地，對染疫官兵也是極大衝擊，艦上檢疫資源不足，沒有人說他們生病，在海上辛苦的操練完訓，結束任務返港靠岸時，蔡總統還站在岸邊揮手向出訪官兵致意，敦睦任務解編前，參謀總長黃曙光特地前往左營軍區校閱並頒發有功人員獎章，接著就是放大假，就在這麼順當之際，卻一夕色變，從天堂到地獄，還要承受外界異樣的眼光。所有敦睦官兵始料未及。

這次英國病毒來得又凶又猛，從台北市萬華區疫情即見，彰化葡萄盤商去萬華交貨，隔天返家，疫情傳播也一發不可收拾。軍方應記取磐石艦官兵染疫教訓，做好營區防疫作為，維護國軍戰力與官兵健康。