因為疫情暴起失控，今年520顯得異常冷清。不僅街道上人群稀落，過去年年發表談話的蔡總統沒公開露面。

回顧蔡總統過去的幾個520，2016年、2020年為就職日，蔡總統自然都發表重要談話；2019年因競選連任在即，也趁機拿出政績內宣一番。2017年蔡總統民調雪崩式滑落，本不想在520受訪，後來勉強利用接見海外華文媒體人士回國訪問團時，為自己各項得罪人的政策提出辯護。

根據台灣民意基金會民調顯示，蔡總統在2016年上台時，支持度高達69.9%，不支持者僅8.8%，但1年後，滿意度只剩下39.4%，不滿意則高達51.8%。2018年蔡總統改採直播方式度過這一天，當時其支持度也不到4成，不滿意度為47.6%。但不論其民調如何低迷，蔡總統都不會在這一天消失神隱，而今年卻一反常態。

今日蔡總統神隱如果是因無顏面對江東父老也就罷了，但怕的是她近期已為了民進黨染黑與大停電兩度向國人道歉，此時根本不想理會高漲的民怨而「再次」道歉；也或許她擔心會招來更多反彈，於是乾脆雙手一攤，看你能奈她何？這次停電風暴、放寬機師檢疫期破口，竟無人下台負責，不正暴露出這種老大心態？

過去一直稱讚台灣防疫成效的外媒彭博社，最近連發幾篇文章批評台灣防疫太過自滿，但他們恐怕只看到了表象，台灣真正的問題在於執政者認為自己已經可以指鹿為馬，因此把任何人的建言，都當成對自己的批評。

蔡政府最擅長的就是網軍治國，透過網軍帶風向，圍剿異己，結果扼殺了理性論辯的空間，剩下的只有對不同立場的趕盡殺絕，以及絕不會錯的自己。2018年九合一地方選舉敗選的教訓，黨內總統初選與2020大選的逆轉勝，讓她對網軍治國的模式深信不疑，更讓她堅信只要能掌控網路話語權，就可以無往不利。

只不過這次她的敵人不再是經營新媒體落後的政治競爭對手，而是變異速度更快的新冠病毒。病毒不會因為網軍的風向、1450的出征圍剿就噤聲，更不會因為政府箝制言論的打假威嚇就縮手。它只會無情地穿破防疫的細微盲點，更會無情撕破政客的內宣大話。新冠肺炎固然幫了蔡政府掩蓋許多執政瘡疤，但到頭來，這些彌天大謊，卻反而被病毒給揭穿。

此刻媒體又透露總統與外國政要調疫苗的訊息，早知如此，請問蔡總統過去一年都在幹啥了？怎會到台灣疫情已經失控，人命關天的時候，才突然想到要徹夜聯繫？過去一年最常掛在嘴邊的「超前部署」，豈不是不攻自破。

有人說是不是民進黨的好運用完了？不知道，但可以確定的是，台灣民眾的厄運似乎才正要開始，而9局下半才被逆轉的感覺，很糟！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）