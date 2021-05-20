獨裁防疫，就是天下唯我獨尊，任何學者專家，只要意見與我不一致，膽敢提出異議，1450及側翼一律出征到跪地求饒不可。就如當年的賴清德，民調原本遠高於蔡英文，卻在一夜之間因網軍翻盤，務實的台獨工作者賴清德，只得公開求饒。

陳時中真可謂得到蔡英文真傳，是否該擴大篩檢、是否要普篩快篩、民眾是否可以自費篩檢、費用該是多少，這些措施對防疫的利弊得失，國際上多有例證，均可用科學論證，更應該公開討論。然而因為防疫前半年國家口罩隊獲得成功，1450不斷造神，英皇及時中部長被拱上神壇，所以只要有人質疑，不論是地方政府或是學者專家，一律鬥臭。

所謂「最會溝通的政府」、「謙卑、謙卑、再謙卑」、「民主就是需要不同聲音的反對黨」，都成了最無恥的謊言。以最後一項來說，就任5年來，蔡英文從未邀請任何在野黨領袖或立委喝杯咖啡，最大在野黨近30名立委前往總統府求見蔡英文，英皇居然拒見，為任何民主國家所未見。在野黨也真無用，早就該打進總統府。

在蔡英文獨裁下，權錢一把抓，以之控制行政、司法，綠委多成應聲蟲，跟被收買的媒體一起強力監督在野黨，且施政越來越無能腐敗，一出事故、弊端，馬上不是馬維拉，就是甩鍋，無事一身輕。目前政府各項工程標案，幾乎都是民進黨人及其週邊者得標，民間單位都不投標，而有何必陪標之嘆！

時中盡得蔡英文真傳，他從不邀集學者專家，聽聽不同的意見，千錯萬錯，都是別人的錯。柯市長說出首批返台武漢台商，是在陽明山台電宿舍隔離，馬上被出征，徐巧芯洩漏機師足跡亦是如此，但他卻常說溜嘴，還裝可愛，不必受罰及道歉。他對百里侯及民意代表如此，對無權無勢的學者專家及小民們，則動不動就口出惡言要法辦。

殊不知台灣防疫第一階段的成功，幾乎與政府無關，完全是台灣人民的貢獻，包括民間口罩隊不眠不休的努力，然後政府就無恥的收割。才打了上半場好球，就開慶功宴，重金請Discovery拍攝台灣戰役全紀錄，小英政府好棒棒，對照今日疫情四起，真是噁心至極。

由於資訊不透明、不公開，終要出大亂子。各界一再指稱早有社區感染，所以有彰化衛生局與台大公衛學院的普篩，然而當時疫情指揮中心極力否認進入社區感染階段，輿論一片撻伐，還說要法辦，然而5月12日疫情指揮中心專家小組的李秉穎醫師，在宜蘭發生社區感染事件後卻公開說，台灣去年就發生過十次社區感染事件了。

指揮中心因為擋不住怒火，終於放鬆篩檢條件，陽性率從14日的11%，降到18日的5.1%。若依染後7天為發病高峰期，14天後為「安全期」的規則，5月21日或22日起，確診者將逐日減少。但若非如此，而是CT值低、感染性強的帶原者早就全台趴趴走，延後才能篩出，則大事不妙，全國三級警戒恐要到6月中下旬。不論何者，還是依賴全民的努力。現CDC終於稍微擴大參與，每天由疫情指揮中心召開全國防疫會議，將各縣市副市長加入討論，避免各縣市防疫獨立於中央疫情指揮中心，「獨裁防疫」現象漸緩，這是好事。

另一項好消息是疫苗終於來了，但同時大內宣也來了，蕭美琴好棒棒，向老美討疫苗有功。但其實2月台灣就與莫德納（Moderna）簽了500萬劑的合約，說好年中交貨，該廠是具相當信譽的公司，跟蕭代表何關？

目前WHO承認緊急授權的疫苗，均是由研發廠商將3期實驗結果，提交各國政府的食品藥物監管單位，如美國的CDC、歐盟的EMA。台灣則需交由食藥署，由專家委員會嚴審，再由監管單位公布結果，最後衛生主管機關發給證照。人命關天，怎可由蔡總統「下令」何時通過，何時有疫苗可用？

獨裁靠1450內外宣，希特勒如此、墨索里尼如此、毛澤東如此，一脈相傳至蔡英文。1450側翼及綠媒們，你們到處出征甩鍋，讓異議者一律閉嘴，表面上愛台，其實分裂社會，弱化台灣，害國、誤國至深。民眾多已不相信主流媒體，社會嚴重分裂，可確定其中必有不少中共滲入，一起毀台，國安局該好好查一查了。

（作者為前衛生署署長）