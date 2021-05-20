又到了520，是蔡英文這個人，為「這個國家」幹了5年「這個總統」的日子。為了「這個日子」，草民要表達一些「這個感想」。

大凡要顯現一個國家的國力和現代化與否，可以從兩方面檢驗，那就是「文治」和「武功」。先不論「這個國家」武功如何，這裡先談文治。

這5年來，這個國家的文治，總的來講，以下8個字就可以概括，那就是：「自自冉冉」，「才幹過人」。諸君如果還能再舉出其他的文治事蹟，那就算是草民孤陋寡聞了。

為了這「八字箴言」，大家何不據此而「舉一反三」來個「成語接龍比賽」，以為那8個字增添光彩。在520這個「佳節」，在缺電、缺水、缺疫苗的當下，用幾句成語為「這個總統」聊表祝賀之忱。以下就是草民索盡枯腸想出來的一些。

風聲鶴唳、草木皆兵、臨渴掘井、因噎廢食、荒腔走板、張皇失措、左支右絀、推諉卸責。

聰明的讀者當然知道，這是「掛一漏萬」，遠遠不能滿足和說明當前的情況。因此，才邀請大家集思廣益，以補「自自冉冉」，和「才幹過人」的不足。

又是520，本想為「這個總統」獻上「風調雨順、國泰民安」的賀辭的，但就怕大家罵我，「這個草民就是矯情」，也就罷了！

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