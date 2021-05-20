政府又在搞大內宣，說是現在民眾到公部門、大賣場、餐廳等地方，只需拿出手機掃描QR code，按下連結再回傳即能完成實名登錄，比起手寫或掃描再填寫等機制都來得方便。

政府大吹其牛，說簡訊實聯制高雄市長陳其邁、一卡通公司董事長李懷仁共同發想，行政院數位政務委員唐鳳僅僅花了3天功夫就建立了這套機制，行政院長蘇貞昌特別予以讚揚，聽說還紅到日本，受到NHK關注，特別予以報導。

騙騙外行人可以，資訊、電信公司都在自己手上，什麼樣的監控手法做不出來？或許政府早已研發了這套設備，剛好藉著疫情潰堤這個節骨眼推出，美其名是方便、快速，其實蒐集個人資料不也更加方便、快速而且名正言順？

事實上民眾進入賣場真的方便嗎？沒有手機的人怎麼辦？手機上沒有QR code的怎麼辦？不會使用的怎麼辦？就曾看到老婦拿著手機左顧右盼，請求別人幫忙，手機不知經過多少人手傳遞，近距離接觸更增加了病毒傳播性。

這套軟體除了強調快速外，也能掌握使用者在哪個時間、與哪些人接觸，個人隱私無所遁形，全被掌控得一清二楚，去過阿公店的阿伯肯定不願使用！

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