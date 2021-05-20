本報5月17日社論〈當護國神山群離開台灣〉，文中提及「揪科（Juiker）公司被負責人掏空，人去樓空」，為不實新聞之轉述，有欠查證。目前該公司已技轉為源思科技，營運正常。特此說明，並向源思科技及讀者致歉。