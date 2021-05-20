更正啟事 21:152021/05/20 言論 主筆室 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本報5月17日社論〈當護國神山群離開台灣〉，文中提及「揪科（Juiker）公司被負責人掏空，人去樓空」，為不實新聞之轉述，有欠查證。目前該公司已技轉為源思科技，營運正常。特此說明，並向源思科技及讀者致歉。 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 科技股整理過仍是投資主流 #源思科技 #啟事 #本報 #5月 #17 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 言論熱門新聞 雷震天快評》520蔡英文只需做一件事 - 快評 - 言論 中時社論》綠色執政衰敗 會是柯侯的機會嗎 - 中時社論 - 言論 李旻快評》貓膩就在簡訊實聯制 - 快評 - 言論 時論廣場》中美疫苗戰的決勝點（石齊平） - 時論廣場 - 言論 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） - 海納百川 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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