新冠疫情在台灣擴散，連日來確診累計已超過千人。雙北進入第三級警戒，新北市長侯友宜甚至表示要有第四級警戒的心理準備。疫情指揮中心立刻擴大篩檢、升級社區警戒。但是若干醫院急診部門已經瀕臨崩潰。

此時此際，除了民眾配合做好自主管理，施打疫苗更是當務之急。19日新到40萬劑AZ疫苗，連同之前不到32萬劑AZ疫苗，實在是杯水車薪。政府說美國疫苗可能下個月送達，國產疫苗也可望7月問世。但是病毒不會等人，正如陳時中所說「病毒比公文快」，政府說的這些不確定的「保證」，能夠使國人安心嗎？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日指出，近期台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大。大陸各界始終心繫台灣同胞的生命健康安全，願意盡最大努力幫助台灣盡快戰勝疫情。

但是陸委會表示，對岸不必假好心，只要大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗。

陸委會的回應真是匪夷所思。第一，國台辦表示願意提供台灣疫苗，陸委會指稱對岸是「假好心」。陸委會無憑無據，怎能斷然指稱對岸是「假好心」？其次，台灣採購疫苗困難，是因為疫苗輸出者極為有限，而美國、歐盟及印度相繼禁止疫苗出口，在僧多粥少的情形下，能夠買到疫苗誠屬不易，與中共阻擾毫無關係。

政府設立陸委會的宗旨，是處理兩岸事務。也就是相互聯繫、協調溝通、解決兩岸人民往來時發生的問題。因此，陸委會是解決問題的機構，不是製造問題的機構。換句話說，陸委會的職責，是與對岸國台辦合作，而不是對抗鬥爭。

如今陸委會與國台辦的直接聯繫早已中斷，又屢屢出言不遜，充滿敵意。由此看來，在蔡政府執政下，兩岸根本不可能如邱太三所期待的「春暖花開」。既然如此，不如早早將陸委會直接裁撤，以免繼續添亂，把兩岸關係推向不歸路。

（作者為自由撰稿人）

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