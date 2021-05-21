天弓飛彈計畫

陳傳鎬獲得博士學位返國後，主持「衝壓引擎計畫」。1980年黃孝宗博士年屆60歲在美國退休，經介紹任國防部科技顧問，公文轉至中山科學院時，由第二所二組陳傳鎬組長簽報聘為顧問。初期在風洞實驗室樓上設置辦公室，邀請一些研究人員談話，他自己介紹稱為「張天錫」，沒多久，陳傳鎬主持的衝壓引擎計畫升級為天弓計畫，張天錫任主持人，陳傳鎬任副主持人。

1982年初，「張天錫」正式公開身分為黃孝宗博士，11月中科院唐君鉑院長辭職，參謀總長郝柏村上將兼任中科院院長，授權黃孝宗博士代理院長。

計算機即時系統硬體迴路模擬

當中科院成立「天弓飛彈計畫」時，陳傳鎬要我負責飛彈系統模擬的工作。我當時對導引控制所知有限，不想接受這份工作。但他認為中科院人員中，他和我都是砲兵出身，應該是比較懂飛彈的人，由我負責任，他會全力支持。飛彈系統模擬的工作任務，是建立模擬實驗室，用於測試飛彈系統之導引控制功能，在實彈試射之前，先行找出可能缺失，務求完善無誤，才運送到南部「九鵬基地」試射。

模擬實驗室主要單元為特殊性能的計算機，建立虛擬的飛彈系統，能夠和實體的導引控制組合元件連結，在模擬飛行的平台上，密閉的飛行環境狀況中，隔離外在環境雜訊的干擾，搜尋及鎖定模擬靶機，進行追擊直到命中。稱為「計算機即時系統硬體迴路模擬」。

飛彈系統模擬實驗室的籌建經過非常困難。從人員招募，訓練，建築需求，設備獲得，安裝測試使用等，都要一手推動。當然，上級領導，同仁合作，及其他有關單位的支援，都是完成工作任務的必要條件。自己因為缺乏在導控電子方面的知識，曾利用晚上帶著同仁到新竹交通大學研究所修習，中科院派專車接送，每星期兩次為期半年。

飛彈系統模擬工作時程壓力特別大。由於實彈試射之前，有些行政作業，如試射場空域管制，預定試射日期等，都要向國防部報備，而各研發組多少都會有些時程落後的現象，累積下來，預備試射的飛彈送到模擬實驗室的時候，往往已經很接近預定試射日期了。若有工作不順利的清況，就會延遲預定試射日期。為了配合，幾乎都要加班，甚至國定假日都要工作。曾經有過一次，因為工作不順利一再的延後，中科院黃代院長連續幾天的下午都會到實驗室暸解狀況，於是我對同仁表示「到銀行跑三點半」的時間又要到了。

1985年3月22日為南海八，九號演習，天弓飛彈在九鵬基地舉行第一次全彈導引控制全功能試射，當直接擊中靶機的影像出現在控制中心的螢幕時，試射基地發出如雷掌聲，一位同仁大聲的哭了起來，那是喜極而泣啊！長久承受的緊張壓力，終於得到發洩，值得了！

中科院從1974年購置混合計算機起算，「十年磨一劍」，運用混合計算機功能執行天弓飛彈系統模擬，至此已經回收完整的效益，值得了！

有關這二年中科院天弓飛彈發展情況，在郝柏村《八年參謀總長日記》內亦有提及。在此特別摘取有關聯的幾則：黃代院長認為模擬測試已解決了困難。

1985年3月14日天弓計畫南海演習，對靶機射擊時，由於靶機中途墜海，故射擊未能成功。

1985年3月22日，天弓飛彈南海演習全功能彈今日試飛成功命中靶機。

1986年3月26日天弓飛彈打靶成功。

1986年3月27日陳傳鎬少將來報告演習成果，交辦發布新聞。

1986年6月21日中科院將於下月中旬舉行年度工作檢討會，將對有功研發人員授勳並頒發獎金。指示獎金加倍發給但對外不公開。

參謀總長郝柏村視察飛彈系統模擬室。前排右起郝總長、黃孝宗代院長、陳傳鎬。後排右起羅順德、劉錫輝。（作者提供）

附記： 1985年中山科學研究院年度工作會報時，頒發績優人員獎勵，我獲頒莒光獎章乙座。稍後不久，提升飛彈系統模擬室編組位階，以強化飛彈系統模擬功能。我調升為比照一級單位副主任。 1986年中科院再度舉行年度工作檢討會議時，以陸軍上校主任工程師職位，負責武器模擬設備之建立並執行模擬工作突破技術瓶頸成效傑出，獲頒等同作戰有功的「六等雲麾勳章」乙座。開會期間我正和同事在美國出公差，返國後院長單獨召見，說明這座雲麾勳章是頒發給作戰有功人員的，另外特別頒發獎金20萬元，並交代不對外公開。

（作者提供）

飛彈系統模擬室（671館）

混合計算機由三所遷移至二所風洞實驗室是臨時措施，提出籌建混合計算機實驗室需求案，時任二所副所長鄭毓珊上校指示加倍擴大建築面積給「新橋計畫」使用，我當時表示希望保留旁邊空地，未蒙採納。 這樣的安排方式，後來執行天弓飛彈系統模擬時，即面臨空地不足，無法容納導引模擬設備之困難，遂再度提出籌建飛彈系統模擬室的建築需求案，編列為671館，座落在雄風計畫館（後改稱為系統發展中心）正對面。副院長劉曙晞中將指示在671館三樓設置階梯式會議室，後來中科院對院外人士簡報多半在那裡舉行。

此時中科院同時進行雄風計畫、天弓計畫、天劍計畫，混合計算機實驗室同時支援天弓飛彈及天劍飛彈系統模擬，因時程的優先順序產生困擾，向代院長提出簡報，余雲鵬組長建議增加一套模擬系統作為解決方案，代院長詢問經費需求，兩位計畫主持人表示可以支援，代院長以一個家庭早晨起來都是急著使用洗手間為例，即席裁決同意。

稍後二所編組調整，余雲鵬組長調升為二所副所長。再沒多久，中科院組織架構調整，統合雄風計畫室、天弓計畫室、天劍計畫室、飛彈系統模擬室，成立系統發展中心，由副院長劉曙晞中將兼任系統發展中心主任，三個飛彈計畫主持人為少將副主任，余雲鵬先生調為中心副主任兼飛彈系統模擬室主任，我為飛彈系統模擬室副主任。混合計算機室從三所遷移至二所，暫置風洞實驗室樓下，建立新220館未留空地受到侷限，再建立671館的歷程，效法「孟母三遷」後到達終點站。（下）

參考資料： 郝柏村《八年參謀總長日記》天下文化出版1999年12月。 劉錫輝《從荒謬的年代到弔詭的年代》秀威資訊公司出版2020年6月。