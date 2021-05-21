張盛華隨後接奉師部命令，暫時離開營部連，借調師部政二科服務，對他來說，能夠從部隊基層調到高級司令部擔任參謀（宣傳心戰官中尉），總是一件好事；然而，他一面又擔心自己無法一下子承擔如此重任。幸好，有了先前擔任作戰參謀業務的經驗，他依然決定再度挑戰自我，在政二科他執掌一般文宣與心戰工作，從此刻起，他就一直在政二科工作，再沒有回到原本的營部連。

民國47年夏，解放軍海空軍相繼向中國大陸東南沿海地區集結，機艦活動日趨頻繁，8月1日解放軍空軍戰鬥部隊（約140架戰鬥機）進駐澄海、龍溪、福州等處機場，海軍東南艦隊移至舟山海面，福建沿海艦艇數量亦有增加，金門當面解放軍之砲位激增，且有長射程之火砲進駐。8月23日前，在南澳、金門及平潭上空，已經爆發了少數空戰，金門防衛部即令各部隊分別進入戰鬥位置，加強戰備，嚴陣以待。民國47年8月23日下午6時30分，解放軍悍然對金門發動猛烈砲擊，二個小時內向金門發射了數萬發砲彈，翌日，繼續砲擊，並連續砲轟44天，共發射了47萬5千發砲彈。由於金門防衛部事前對解放軍砲擊金門的情報未充分掌握瞭解，以致國軍在剛開始並未有充足的準備，副司令官趙家驤、吉星文以及章傑更是慘死於砲火之下。八二三砲戰發生當時，張盛華在師部政二科擔任參謀，受到的火力波及較少，記憶中砲火比較密集之處在鵲山的600群砲兵基地，樹木被砲火給燃燒殆盡。

由於美國希望我國能夠自金門馬祖撤守，並停止向中國大陸使用武力，而時任總統的蔣中正卻不希望因此造成兩岸的實質隔離，亦堅持己見，導致臺美關係產生矛盾。1954年《中美共同防禦條約》中，美國對我國所承諾的臺美共同防禦區域原本就不包括金門馬祖，只是次年美國國會通過《臺灣決議案》，授權總統可以基於防衛臺灣的需要在臺灣和澎湖以外地區動用軍力，我國則自始獨力由胡璉、劉玉章前後交替全力固守福建前線。然而八二三砲戰我國軍的奮勇抵抗，卻令美軍感動不已，美國雖未派軍直接到福建前線參戰，仍派遣第七艦隊積極協助國軍運補，最後提供八英吋榴砲使我國得以反擊癱瘓廈門車站等據點，形成雙方僵持狀態。10月25日，由中華人民共和國國家主席毛澤東起草，以國防部長彭德懷名義發表的〈再告臺灣同胞書〉，宣告「單打雙停」的砲擊策略，聲稱：「今後逢雙日對任何目標一律不打砲，使國民黨軍人員能走出工事自由活動，曬曬太陽，以利其長期固守；逢單日可略微打一點砲，砲彈一般不超過二百發」，從此確立了這種奇特的作戰方式，很明顯的，這已轉化成一種政治上的象徵性戰爭，一方面表示中華人民共和國對和平解決兩岸問題釋出善意，一方面將美國和中華民國繼續拖在金門、馬祖這根中國的絞索上不能脫身。民國68年美國宣布與我國斷交，基於對於中華人民共和國作為中國唯一合法主權國家的認知而與其建立外交關係，中華人民共和國乃停止對我國前線之砲擊，八二三砲戰起延續二十一年的象徵性戰爭，終於告一段落。

民國47年底，陸軍第十師奉命移防返臺，進駐臺中縣后里營區；48年底，第10師又奉命移駐嘉義縣中庄、臺南縣白河、嘉義縣內角、烏樹林等營區，49年1月1日，張盛華升任陸軍上尉政戰官；50年9月底，第10師移駐澎湖縣，師部駐防馬公市區，張盛華僅僅在澎湖停留了三個月，便於12月底，調任裝甲兵學校而離開了第10師，結束了張盛華在戰鬥部隊服務的日子。離開戰鬥部隊的這一年，張盛華間接得知妻子王鳳英在張家苦守寒窯十年，於前一年改嫁王橋鄉人張連生。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、駱長毅為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士班研究生）