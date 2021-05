近日,有新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心(北測中心)官兵在臉書粉絲專頁中抱怨,指出由於伙房業務增加,造成官兵「連午休也沒有」的情況,而其原因,竟是美國陸軍安全合作旅官兵(SFAB)進駐北測中心所致。

基層官兵的公開爆料,讓美軍安全合作旅在台灣的行蹤曝了光,也引發了美國是否破壞台海「現狀」的討論。畢竟,除了台灣方面的「法理台獨」外,美軍進駐台灣也是觸碰大陸領土主權底線紅線的關鍵要素之一。

美軍「安全合作旅」顧問團來台的任務重點

美國陸軍現有五個現役的安全合作旅,另有一支編制於國民警衛部隊下的安全合作旅,每個旅約有六百餘名官兵,過去輪訓任務都聚焦在阿富汗的平叛任務,如今美軍退出阿富汗,安全合作旅聯訓焦點轉向印太地區。

美國《星條旗報》網站去年11月20日便以「美國陸軍安合旅進行訓練,將開始常駐印太地區」為題報導,美國陸軍第五安全合作旅(5th SFAB)正在進行輪訓,為印度洋-太平洋地區的夥伴國家提供顧問支持做準備,而美軍希望在印太地區獲得立足點以對抗大陸的影響力。

因此,美國陸軍第五安全合作旅去年即曾在泰國輔訓其陸軍部隊,該旅在今年三月起配屬到印太司令部(Indo- Pacific Command, INDOPACOM)後,從四月及五月起就陸續前往印尼、菲律賓等國,協助該國陸軍等「合作夥伴」,來「學習作戰新策略、技巧與程序」。

這次在台灣陸軍教育準備部(教準部)與美軍太平洋司令部共同推動下,由曾任台灣駐沙烏地阿拉伯武官的陸軍教準部副指揮官景耀宗主導,大批美國安全合作旅官兵以顧問身分到台灣進駐北測中心,並依規定經過14天檢疫期,平時在營區內活動,受命不輕易外出。若非基層官兵的公開爆料,美軍在台灣的行蹤也不會曝光。

除了美軍有繳交主副食餐費外、台灣方面亦有提供專案經費補助,顯然台灣非常重視此事。美軍安全合作旅來台顧問團編組涵蓋各兵科,目的是觀察台灣軍方正在下基地的聯合兵種營(聯兵營)下基地測考狀況,包括地面作戰、部隊移動速度與海空通聯是否暢通等相關作為,並協助指導台軍戰訓。

這是美軍首度實地參與台灣陸軍聯兵營的運作,聯兵營新編成後,設有海、空軍聯絡官、防空排與使用無人機的偵蒐排,但許多部隊在倉促成立下,像是無人機、肩射刺針飛彈等都仍是有編制而無裝備的情況。至於此批美軍顧問團是否會留到七月,參與今年漢光37號演習的實兵驗證觀察,台灣軍方則是不願證實。

美軍顧問團來台是以美國利益為出發

在前任的川普政府時期,其兩岸政策的顯著改變之一就是對於台灣的態度,強烈的支持美台間高層級與更深度的交流,一反傳統將美台關係置於美中關係框架之下的政策,重視台灣在第一島鏈中的樞紐地位,把台灣看做是美國制衡大陸的第一道檢查點(checkpoint),因此通過了多項友台法案與軍售案,藉以強化《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)與「六項保證」(Six Assurances)中對台灣的承諾。

首先是於2018年生效的《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act),當中規定美國應該許可所有層級的美國官員前往台灣、與層級對應的台灣官員會面,並允許各層級的台灣政府官員進入美國,與美國國務院、國防部以及其他政府官員會面。

其次為《亞洲再保證倡議法》(Asia Reassurance Initiative Act of 2018),與台灣相關的部分提到,美國應定期辦理對台出售防禦性武器,美國總統也應按照《台灣旅行法》鼓勵美國高層官員訪台。

為持續深化美台之間的軍事交流與合作,在2018年以及2019年的《國防授權法》(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018、National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019)中,明確指出美國應該支持強化台灣軍力、推動美台聯合軍演,擴大雙方軍事交流與聯合訓練,並定期針對台灣面臨的安全威脅提出報告。到了2020年的《國防授權法》(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020),則是更規範了美國軍艦應該定期巡航於台灣海峽。

而現任的拜登政府,為了回應大陸在地緣政治經濟擴溢下的崛起,也將大陸的崛起視為是對印太區域穩定的重大威脅,因此在美國國內持續「抗中」的主流民意與普遍共識下,藉由連結國際盟友支持,如建構「四方對話機制」的「亞洲版北約」與強化五眼聯盟、還有拉攏台灣「倚美制陸」等行動來展現其「決心」,試圖有效制衡與對抗大陸。

因此,由美國近兩任政府所表現出來的「友台」和「挺台」作為來看,或許是將台灣視為其「印太戰略」的一環沒錯,但美國對台灣友善的背後目的,卻是以美國利益為出發、為其國家利益與戰略利益來服務的,用意在於欲以其來維繫與重返美國的全球領導地位。

為因應往後與大陸在印太地區爆發軍事衝突的可能性大增,並做提前部署,美軍的第四軍種、也是美國最龐大特種部隊的海軍陸戰隊高層相信,今後美軍陸戰隊須轉型為具「遠程精準打擊能力」的分散小部隊,以執行「遠征前進基地作戰」(EABO)任務,而台灣及所屬周邊島嶼則可作為「遠征前進基地作戰」的關鍵核心。

如此一來,在美中衝突與台海戰事發生初期,台灣的宜蘭港、花蓮港、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球及東沙南沙等幾個地點,將可供美軍部署機動飛彈發射車、在島與島間機動作戰,美軍陸戰隊更可透過兩棲突擊艦、駁船與浮動平台,將「遠征前進基地」擴充為陸路加海路的據點網絡,加強部隊向外突擊與相互支援的能力。

因此,台灣的聯兵營目前是否已經具備有相對應的機動反登陸、快速反應與協同作戰能力,無疑是此次美軍顧問團來台的考察重點。

(作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授,台灣國際戰略學會研究員,國戰會專稿,本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登)

