前幾天，BBC的記者在浙江義烏街頭採訪中國市民，問其是否感到被迫前來接種疫苗。

被採訪者自信地回答：「我們自願的！」

哪裡還能強制打疫苗？

對於一個差點沒打上疫苗的人來說，我只想大呼：

什麼，還有這種好事？

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最近一個月，簡直是被「打疫苗」的相關內容「刷屏」。

我和老媽一直都持觀望態度，期待疫苗技術成熟一點再打。

奈何打開手機，每天的學校通知推送中，新冠疫苗供不應求，網上預約不知道已經排到了多少號；

日常翻閱同學們的微信朋友圈，全是在曬自己打完了第一針，或是「痛並快樂著」抱怨有一點酸疼。

我隱隱心動，打算等大家都打完了，人少一點在學校直接接種。

而一直「潛伏」在小區群裡的老媽，也被群裡一條條接龍擾亂心神：全小區也就一兩千人，現在已經打了疫苗的，也有四分之三以上了（而且數據只包含接龍的人而已，不一定是所有人都登記上了）。

小區很注意保護隱私，個人信息都會打*號

「全小區的居民都打了，我們也差不多去打一針吧？」

疫苗基本上都是在附近的社區醫院打。想著社區醫院離家又近，我倆蠢蠢欲動。

結果跑了好幾趟社區醫院，每次都遺憾而歸：去打疫苗的人太多啦！

幸好幸好，「五一」假期的前一天，老媽終於帶來了「今天的人不是很多」的好消息。

我立刻關注了公眾號「湖北省疾病預防控制中心」，找到了「新冠疫苗接種登記」。

接著，進行預建檔。

可以看到，這裡需要填寫自己的個人信息。

證件類型裡包含了「台灣同胞往來大陸通行證」，同時也包含了「其他有效證件」。

填好提交後，會自動生成一個條形碼，打疫苗之前需要出示和核對。

晚上急匆匆來到社區醫院。

「五一」前，社區醫院的人確實不多，坐著等待的基本都是因為打完疫苗被要求留觀三十分鐘。

在門口的醫生阿姨處登記後，就可以直接叫號了。

因為晚上人比較少，完全不用排隊等待。

在這個診室，醫生詳細地詢問了我的既往病史、身體狀況等，確認沒有安全問題後讓我簽了字，去隔壁疫苗接種室接種疫苗。

這時，尷尬的事情發生了——

拿著我的台胞證，醫生說：「我們這裡不能打台灣人的疫苗啊。」

我和老媽瞬間懵逼，明明「證件類型」裡有台胞證誒！

醫生說：「這是規定啊，你們得去開個證明或者憑證拿過來，我們才能給你打。」

我感到被欺騙，連忙與其理論一番：「這個預登記的證件類型裡有台胞證，憑什麼不給打？」

另一個經驗更為豐富的醫生走進來，戴上老花鏡翻出手機，找出他們接到的通知內容給我們看。

「你看這一條，港澳台這個限制啊，沒有提到台胞證咧。」

我們連忙看了看他們的通知：

「港澳台人士需要憑居民居住證或醫保憑證」

原來如此，要拿居住證呀！

我立即掏出居住證，再登記了一遍。

要注意，登記有效證件類型時是沒有「居住證」這個選項的，只能使用「其他有效證件」。

甚至醫院還要求複印一份證件留底。跑去最近想複印店處理好證件，我才順利打上疫苗。

打疫苗倒是一點都不疼，什麼感覺都沒有，要不是看到了針頭，都懷疑到底有沒有打。

打完疫苗還不能走，要留下觀察三十分鐘。

很貼心的是，打完疫苗以後單子要交到門口的醫生處，等過了三十分鐘她會叫名字提醒「你可以離開了」，這樣避免了忘記看時間的情況，超級暖！

走前會拿到一份蓋了章的接種憑證，要拿著它來打下一針噢！

疫苗已經供不應求了，本來只隔28天就可以打的第二針被推到了45天後（當然，經過科普，推遲的免疫效果不會減弱）。

打完後一天不可以洗澡，以免傷口感染啦。

在一兩天內，注射的位置可能有些酸痛（我沒什麼感覺，但看到挺多人說酸哈哈哈），是正常現象。

要記得七天不可以喝酒吃海鮮！

後來重新關注了一下信息詳情，健康碼和疫苗接種情況是綁定的，而我的健康碼綁的是台胞證，疫苗接種使用的是居住證，有點小擔心兩者的配合問題。

我還在盼望著「新冠疫苗護照」的推出。

如果防疫政策能進一步推進，讓打了疫苗的我們不再受隔離之苦，這個暑假我就可以回台灣啦！（不然前前後後要隔離一個多月）

現在只期待著第二針能早早的打好，給自己一個安心，也給身邊的人一個安心。（AveryMorgan/現居武漢）

本文來源：一家兩岸公眾號