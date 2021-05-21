由於地球暖化、氣候變遷與梅雨遲遲未來，再加上近日來台灣染疫人數暴增，居家時間拉長，造成今年5月份用電量屢創新高，513、517連續兩度大停電，據台電稱：這兩次大停電是由於「電網故障」，電源沒有問題、不是缺電；但查官方所提供的備轉容量率還有10%，即使機組跳脫，占尖峰發電量不到5%，占比這麼低竟會導致大停電，背後真正關鍵恐怕是電源不足。

2017年8月15日全台各地發生的大規模無預警停電事件，肇因於中油對台電大潭發電廠的天然氣供應管線因包商更換卡片不當造成意外停止運作，導致大潭發電廠機組全部跳停。事後經中油調查事故原因，定調為：承攬商更換計量站控制系統的電源供應器時「誤觸」，導致氣閥關閉停止供氣。

今年513大停電初步事故原因出爐！主要是由於路北超高壓變電所因為要配合興達電廠新機組輸送電力需要，進行輸送線路容量擴充工程，於進行竣工檢查與測試時，台電同仁本來應該去開啟3542號隔離開關，但因為「誤按」3541號隔離開關，造成匯流排產生故障、電壓驟降，讓興達電廠事故跳機。

五天後的517二度停電，主因是氣候變遷高溫異常、台灣景氣非常好、製造業24小時生產、大型機組歲修、缺水無法啟動水力機組救援、接著又出現興達電廠機組故障等四個原因，造成停電，引爆民怨沸騰，蔡總統出來道歉，也無濟於事。

近年來無預警的連續停電，政府都推給下屬扛責任，不是「誤觸」，就是「誤按」，不然就推給天候，不去找真相，對症下藥，這讓我們聯想到2016年7月海軍金江艦因作業人員疏失，也是以不慎「誤射」雄三飛彈為理由，炸毀澎湖漁船，造成1死3傷。幾次的重大事件，政府都是隨便找一個「誤觸」的理由來搪塞，最後不了了之，要知道，沒有真相，歷史案例還會一再重演，最後倒楣的還是普羅大眾。

這兩起無預警停電事件，造成工廠生產損害、人民生活不便，況且停電過久，還會引發國安問題，倘若電廠平時建置電力監控管理平台，分析各項用電數據，自動追蹤電壓電流變化，即時顯示用電效率與漏電資訊，並運用趨勢統計、智能控制等系統，驅動定頻壓縮機，即時調節電力負載；一方面，還要設多道防火牆，不定期檢視是否有電力超壓、電線裸露走火等情事，遇有誤觸，隨時警示亮燈，或自動停止操作，事先沙盤推演模擬可能發生的各種狀況，超前部署，或許可以做好「預警」功能。

停電的主要根源並不是誤觸，而是能源政策制定有所偏差，政府2025年的非核家園，要達成天然氣發電占50%、燃煤占30%、綠能占20%的配比。再生能源靠天吃飯，去年實際發電量不到6%，中間有14%差距，不可能在未來四年內達到20%的目標，只好被迫以氣代煤，燃氣發電的先天限制要從海外進口，而且在夏天庫存只能使用七到十四天，天然氣發電占比要從目前35%提升到50%，也是非常困難；最後只剩燒煤才能補足電力缺口，使得PM2.5升高，空污惡化，肺線癌患者增加，非核家園未見其利，先受其害。

由於綠能短期很可能供應不上來，而在2023年以前核一、核二、核三又要相繼除疫，減少了核電供電量(占比達11%)，備用容量率還會再減少，未來缺電現象勢必更加嚴重，政府應未雨綢繆，痛定思痛，確實解決五缺中最基本的「缺電」問題，才可以提振投資信心。

（作者現任中華工商研究副教授）

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