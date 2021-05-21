當年前立委徐永明在東吳大學任教，校方統計老師上政論節目次數，統計的144天中，徐永明就上了103天，等於每周有5天都在上政論節目，因此提案規定老師上政論節目以每月4次為限。徐永明大罵東吳大學箝制言論自由，更是學術言論自由史上最黑暗的一天。

氣象專家彭啟明在個人臉書提到一位經濟學者，認為台灣乾旱是因為對岸的氣候戰，不讓華北的鋒面南下，藉此恐嚇台灣。彭啟明大嘆這個學者的常識，連中小學生都不如。學者在政論節目中貽笑大方的情事也所在多有。

台灣土地正義行動聯盟理事長、國立台灣科技大學副教授陳致曉因批評政府遭到黑函攻擊，教育部行文台科大要求調查。教育部的意思是大學老師顧著上電視，甚至胡言亂語、斯文掃地都無礙在大學校園生存，可是批評政府就不行?

從台大校長選舉的鬧劇到現在陳老師的黑函，只見巨大的權力黑手遮去所有的陽光，黑暗中不見象牙塔的顏色。

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