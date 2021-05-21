新一批的AZ疫苗進來了，桃園市長鄭文燦表示尊重中央政府分配方式，但又說「因為我們有機場，是高強度的負擔，應該要多一點點。」

身為市長，為了市民的福祉多要口罩說得過去，但想請問的是，諾富特飯店是這次疫情氾濫的破口，也是從桃園開始，怎麼沒見你說話呢？有啦！你有說，「諾富特一直是中央在管」，把鍋甩向衛福部之後就神隱了。

疫情大爆發，從桃園一直蔓延到宜蘭、新北，你怎麼就躲起來不吭一聲的呢？這段期間，雙北、宜蘭、台中市長拚命在做防疫工作、設快篩站、宣布緊急停課，也沒見桃園有任何動作，問起你，也僅僅表示「配合中央」。你是市長耶！需要你的時候你不在、要你負責的時候你一推二六五，現在要發疫苗了，你搶得比誰都快，你的篩檢進度如果有搶疫苗這麼快就好了。

民進黨的官很好當，有功勞拚命往身上攬，遇到事情就躲得不見人影，鄭文燦如此，捅出3+11大漏子的范雲又到哪去了呢？好歹也出來說個話嘛！520這麼大的日子，總統不便出來也就算了，總統府也不發表個什麼國情咨文之類的，文膽的薪水都白領了？

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