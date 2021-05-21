台灣社會這陣子極其不平靜。我們不只缺水、缺電，更缺疫苗，但卻常常不知道誰該對這些事情負起責任來解決。現在新冠肺炎的破口更已造成社區群聚感染，其現象層出不窮正在各縣市引爆。早在5月8日爆發華航機師群聚感染事件，因諾富特酒店未遵守中央流行疫情指揮中心規定非防疫旅宿不得收住居家檢疫者與居家隔離者，造成防疫破口，接著發現後續的萬華與宜蘭都爆發群聚感染事件，其病毒基因定序與華航諾富特群聚事件完全一樣，疫情指揮中心研判各群聚案間可能相關，但尚無法找出其中連結接觸者。我們生活在台灣社會，任誰都自然而然想問這個問題：造成該事件的始作俑者是誰，為何沒有人負責並致歉？

如果不是因為有諾富特飯店的員工匿名舉發該飯店自半年多前因應檢疫客日漸增加，在接一般客人的本館內偷收很多需要檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉成一般住宿，沒有明確分艙與分流，其廚房和垃圾處理場都設在相同層樓，廚房與房務的人員共享電梯，不只同時服務檢疫旅客與一般旅客，甚至在整理房務過程中，有些房間未消毒就讓下一組客人住進來，很容易導致群聚感染現象，沒有經由這些內幕檢舉，我們永遠都不會知道問題已如此嚴重。諾富特飯店管理階層至今沒有人為此致歉，對於商業經營者不知善盡社會責任，我們深感憤怒但無計可施，只能期待政府在罰款外，有更具體的作為來堵住破口。

因此，我們接著想問：誰是真正在負責督導管理此事的人？疫情指揮中心剛開始時對外表示，諾富特的一館與二館都是防疫旅館，諾富特的母公司華航則說當初申請就是兩館都作為防疫旅館，桃園市政府則說諾富特只有申請二館作為防疫旅館，隨後有人流出桃市府核准諾富特申設防疫旅館並未區分一館與二館的公文。衛福部長陳時中指這件事情的查察責任在地方政府，桃園市長鄭文燦則表示：公文後面有附件，只有二館作為防疫旅館，其實是諾富特飯店擅自將一館變成機組員的防疫宿舍，諾富特一直都是中央在管，到現在都還沒有納入桃園管理。中央與地方都互指是對方的責任，讓我們對該就此事真正負責任深感混淆。

指揮中心從2月就接獲投訴，到4月底機師爆發染疫，中間長達兩個多月的時間並沒有具體措施，期間桃園市政府還推促銷方案，核准國旅卡補助住一館，怎麼可能誰都沒有絲毫責任呢？我們還想再問：先前疫情指揮中心曾宣布放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5＋9」調整為「3＋11」，外傳是因4月1日民進黨立委范雲邀請相關部會開協調會，施壓放寬機師檢疫規定，造成防疫破口，對此范雲有沒有責任？范雲在臉書澄清沒有施壓，僅讓機師工會對官員表達訴求、請政府官員帶回去專業研議評估，桃園市機師工會則發布聲明說這是諾富特飯店管理問題，與機組員防疫措施無關，不要再無端問責於國會議員。

這讓我不禁想到玉山國家公園八通關杜鵑營地日昨發生森林大火，火勢持續蔓延 五天，據悉目前已經延燒面積超過55公頃，至今尚未平息，國家通訊傳播委員會專門委員喬建中立即出面承認火勢是他登山紮營踢倒爐火所致，他對於自己一時疏忽造成森林大火感到十分抱歉，後續法律責任更不會逃避。我們此刻無法找到誰是造成台灣正面臨缺水、缺電甚至缺疫苗的元兇，更不曉得誰是造成諾富特事件的始作俑者，但華航機師群聚感染事件已經造成全台灣六天飆破1500例感染，在這場各說各話的羅生門中，相關行業的職人都忙著相互推諉，我卻從森林大火正在蔓延但無水可救的災情中，終於看見有人願意負責任的風骨。（作者為國立東華大學通識教育中心教授）

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