台灣的防疫成果，從優等生淪為後段班，國際國形象亦從「Taiwan Can Help」變成「Taiwan Needs Help」。近日美國彭博社（Bloomberg）以一篇「自滿（Complacency）讓新冠腐蝕了台灣的唯一防線」痛批過去一年半來政府除了靠「圍堵」防疫外，白白浪費寶貴時間，沒有建立其它任何防線，導致如今疫情一發不可收拾之勢。看到美國電視新聞中那些在美國疫情高峰期間，辭去工作舉家遷台避疫的覺青，如今又倉皇地跑回美國，不但心痛更覺情何以堪。

彭博社用字一向精確， Complacency一字在牛津字典中的定義為「無視周遭實際危險與不足而自認安全的狀態」。今日用這個字來審視全球疫情爆發以來執政黨的治國心態，恐怕再也找不出第二個更恰當的字了。

川普下台已近半載，愈來愈多公開的官方文件顯示，儘管當初疫情嚴峻，這位前總統卻始終相信新冠與流感無異的說法，川普堅信物競天擇的集體免疫力乃解決疫情的最佳方法，因此政府不需採取任何作為讓其自然發展。

川普政府一直堅決反對普篩，因為沒有篩檢就沒有疫情，所幸許多的州政府不信他那一套掩耳盜鈴的邏輯，各州長紛紛自籌經費讓州民免費普篩，真實疫情才如滾雪球般地呈現全貌，也終於引發了全民的憂心和恐慌，逼迫川普不得已大筆撥款開發和預訂疫苗，但也重創了他一直居高不下的聲望。

民進黨政府一向視川普為麻吉戰友，彼此相濡以沫久了，自然也深得拒绝全民普篩的箇中三昧，只是如此一來卻永遠無法建立有效找出潛在感染者的正常機制了。另外，鎮日沈醉在「全球最成功」的成就裡，高度的的自滿也讓大家以為新冠肺炎只是外頭世界的事情，更拖慢了開發與購買疫苗的腳步。再加上當局採用了豬隊友「3+11」的建議，遂讓傳染力超強的英國變種病毒有機會從感染的機師帶進台灣，再由群聚的獅子會員將病毒傳播至萬華紅燈區，最後疫情炸了開來，粉粹了政府一向引以自豪的超前部署大內宣，也讓大家驚覺原來一年半以來，除了美麗動人的口號和耍嘴皮子，該做的事，執政的袞袞諸公婆啥也沒做。

看過老舍的《月牙兒》吧 ？！其實，今日萬華阿公店的小姐們和台灣政客們幹的是同一件事，都為了賺錢，只是方法不同而已，一個岀賣自己的美色肉體，一個岀賣自己的道德良知。

（作者為作家）

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