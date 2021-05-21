台灣近日新冠疫情升溫，民眾期望能夠盡速打到新冠疫苗，為了讓讀者全盤掌握，特將報章雜誌和網路新聞有關疫苗的資訊，統整出一份簡單的報告，讓大家進一步瞭解。

台灣新冠疫苗預估的來源，有三個，(1)國際疫苗分配平台(COVAX)，約500萬劑。(2)自行採購，美國莫德納(Moderna)約500萬劑，英國牛津(AZ疫苗)約1000萬劑。(3)國產疫苗，粗估約1000萬劑，但到底最後是來自高端疫苗或聯亞生技，以及何時會批准上市，仍未定。總計可以得到3000萬劑新冠疫苗，為國人施打。

但除了疫苗的來源外，讀者更期望知道的是，何時可以拿到? 台灣於3月初收到自行採購的牛津疫苗11.7萬劑，之後在4月初獲得第一批「疫苗分配平台」的牛津疫苗19.92萬劑，5月19日又獲得第二批牛津疫苗41.04萬劑，總計約有72萬多劑。由於疫苗數量仍然太少，必須優先施打醫療與第一線工作人員，在民眾期望施打疫苗情緒升高的強大壓力下，衛福部表示，自行採購的500萬劑莫德納疫苗會努力向美方爭取，期望能按原定計畫6月抵台。另外，媒體也提到，國產疫苗的高端與聯亞生技，預期 7 月底可以開始供應(事實應該是尚未確定)。而自行採購的牛津疫苗則幾乎看不到有媒體提及。

由於疫苗短缺，國產疫苗似乎是媒體文宣上最期望與依靠的來源，但情況究竟如何呢? 首先，高端與聯亞的國產疫苗都是「次單位疫苗」，「次單位」的意思就是只取新冠病毒的一部分結構製成疫苗(像是刺突蛋白)，打入人體後，讓免疫系統經由偵測到病毒的刺突蛋白，進而產生免疫力。

高端疫苗生物製劑股份有限公司成立於2012年，當時的名稱是基亞疫苗生物製劑股份有限公司，後於2017年更名為高端，成立至今，仍屬投資階段，未有產品面世。高端的疫苗最初是由美國國家衛生研究院所設計出來的，於2021年2月16日雙方簽約合作進行開發。目前進行二期臨床試驗，自今年初在全台灣共 11 家醫院啟動，截至4月底共 有3800 名受試者完成第二劑接種，媒體報導， 5 月底將有臨床試驗分析結果出爐，若數據達到預期目標，今年 6 月可以依據台灣法規申請緊急使用授權(第二期臨床試驗人數達3000人，而且追蹤確認安全性與有效性達1個月)，如果一切順利，7月底開始供應國內新冠疫苗。

聯亞生技是在1998年受台灣政府邀請，由聯合生物醫藥公司(UBI)和政府共同投資所設立的，母公司UBI是於1985年在美國紐約成立的。聯亞生技的疫苗進度，目前也是正在執行二期臨床試驗，4月中旬已有 3874 位受試者施打第一劑，5月中所有受試者可完成兩劑疫苗施打，觀察一個月後，力拚 6 月底向食藥署提交第二期臨床試驗報告，並提出緊急使用授權申請，也是由媒體宣稱，可望在7 月獲准開始供應國內疫苗。

綜上所述，國產疫苗要能在7月供應國內民眾使用，仍須經過幾道手續，首先是第二期臨床試驗報告達標，再來是通過衛福部的緊急使用授權許可。姑且先不論這兩道手續是否都能如期順利完成，以目前不用做第三期臨床試驗即可緊急使用的情況下，國產疫苗的保護率顯然是沒有辦法知道的(輝瑞95%、莫德納94.5%、牛津76%)，根據BBC報導，病毒學家賈米爾(Shahid Jameel)就認為，只通過臨床二期，沒有做臨床三期的疫苗，在不知道保護率的情況下施打，如果最後保護率低於50%的話，也就是說沒有達到WHO設定的最低標準，豈不是變成了白打。

另外，在安全性方面，二期臨床大概只能看到機率在千分之一左右的副作用，很難看得到萬分之一左右的副作用(臨床三期需要萬人以上)，更遑論能夠看得到牛津疫苗腦血栓的副作用了(約百萬分之一)。因此，日前就有台灣的專家提出，不要讓國產疫苗急著上路，應該採用與時俱進、最新的世界新冠疫苗準則，依歐美同樣嚴格的國外標準來評估國產疫苗，不知讀者以為然否。(作者為陽明大學兼任教授，佛光大學講座教授)

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