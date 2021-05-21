台灣防疫守了1年多，自以為固若金湯，志得意滿的結果，就是如今的驕兵必敗。疫情急遽肆虐，每天兩三百個新增本土確診案例，主管機關卻不能虛心接受全民沸騰的批評聲浪，依然好官我自為之。其實疫情擴散早有蹊蹺，早在去年底「長榮外籍機師」染疫，就應該如臨大敵般的嚴格管制或禁止外籍人士入境。然而，當時閣揆政策指導，考量經濟發展、不宜鎖國，戴著拚經濟的大帽子，自然沒人敢討論，所以除了陸生、小明不讓進，其他外國人通通來者不拒。。

眾所皆知當務之急是提升防疫層級，但蔡政府亡羊補牢的態度卻是雙手一攤、徹底擺爛，逼得地方政府不得不自立自強力挽狂瀾，雖然該被究責的缺失跑不掉，遲早都要算總帳，但希望蔡政府能放下身段，開誠布公、理性務實的接受各方建議。

許多公部門防疫措施採居家或異地辦公方式，表面看起來便宜行事，但其中亦不乏隱憂，以軍警單位為例，是將內外（宿）人員做區隔，但兩個系統人員並非五五比例，而辦公處所、硬體設施也並非全然俱備兩套，所以仍只能在同大樓但分不同樓層來做管制，這時中央空調系統就可能成為一個很大的破口，一人確診將導致全線潰敗。

另外，一直為政府部門最引以為傲的職務代理人制度，剛好在這個時候可以實際驗證，但是人流不管制，只分區、異地辦公的情況下，面對請照護假的人員長期不在，恐讓雙倍工作量的怨懟快速蔓延。

針對居家辦公及目前多數國人自律在家的情況下，電力負荷成為第二個頭疼問題，自本月份13日全台大停電後，17日夜間又因興達電廠1號機故障，備援機制又無法及時頂替，造成台灣人民再一次恐慌於黑暗當中，台灣近期每日用電高峰已攀升至3700萬千瓦，而台電每日最大供電能力僅有4030萬千瓦，使用率高達91.8%，備載容量不到9％，業已低於安全值以下，假設未來進一步封城抗疫，再加上夏季氣溫高升，家家戶戶開冷氣，用電量勢必更大幅增加，再不思實際因應解決之道，難以想像家家戶戶是否要開始囤積蠟燭、扇子，還是要請蔡英文示範如何「用愛發電」？

對照歐美國家請防疫照護假的補償，瑞典支應90%薪資，紐西蘭及芬蘭分別於每週及每個月，可申請約新台幣12000元及25000元的補助，德國也給予了為期6週，每週67%薪水的有薪假，台灣政府呢？無薪！無薪！無薪！很無奈憤怒所以說三遍。

蔡政府喊著共體時艱，那民眾的肚子誰來顧？未來百業蕭條將持續很長一段時間，台灣人民只能回家吃自己，還得勒緊褲帶過日子，民進黨執政這5年來到處大撒幣，人民亟需的救命錢卻摳門不肯給，難道非得等到哀鴻遍野才肯有所作為。缺水、缺電、缺疫苗、缺篩劑、缺病床，到底還讓不讓人活，政治防疫，騙人也害人。（作者為台灣青年聯合會理事長）