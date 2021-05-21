過去台灣各大醫院與研究機構的檢驗設備與技術堪比歐美，但為何從去年到今天一直沒有發揮該有的水準？首先是衛福部從沒有打算要讓篩檢普遍化，讓篩檢壟斷在少數大醫院檢驗室手中，從收費一次5000-7000元就可以看出。紐西蘭政府從去年就在各區廣設篩檢站方便人民隨時自由去篩檢，而且免費，去年疫情吃緊時每天可以篩檢到十幾萬人次。紐西蘭無論人力與設備都不如台灣，但政府策略正確行動果斷，而且從頭到尾都只用PCR核酸檢測，沒有用病毒抗原快篩，因為目前的抗原快篩試劑敏感度專一性都不足，浪費時間與金錢。台灣疫情指揮中心則鴕鳥心態自得意滿，即使現在疫情擴散，中央與地方沒有共識，亂無章法。

台灣防疫最大的漏洞就是對入境旅客居家檢疫14天管控只做表面文章，我去年12月回台，在台北市大安區住一個晚上要價5000元的旅館，15天期間發現防疫人員都只是電話及簡訊提醒，沒有任何核酸檢測，期滿沒症狀就直接放人。期間我有問題要釐清，打防疫專線，各單位互推責任，一問三不知。而且旅館居家檢疫沒有配置任何醫護人員，我離開時只在櫃檯看到一個旅館值班僱員，只給我付費收據，不需要其他簽署文件。

反觀紐西蘭政府在各旅館居家檢疫配置大量工作人員，包括醫護人員及軍人警察，24小時三班輪值，在旅館大廳內就設有核酸檢測站，隔離期間至少要做三次核酸檢測(第1、3、12天)，三次都陰性才能放人。整個流程井然有序。台灣邊境管制防疫工作虛有其表，能撐那麼久才爆發社區感染，可能與台灣人比較聽話會帶口罩有關。

至於疫苗採購，疫情指揮中心說已經訂多少劑疫苗，請問簽約了沒？付了多少訂金？台灣政府採購法雖然很官僚，但也有緊急採購的機制。紐西蘭政府去年就有先見之明，訂四種不同疫苗，但最後決定全部採用輝瑞，把其他已訂的疫苗照樣交貨但轉贈給南太平洋島國。衛福部採購疫苗程序到底走到那個階段？不要只會嚷嚷叫叫，把責任推得一乾二淨。疫苗廠商是國際大廠，我們如果已簽約也付訂金，不會買不到疫苗的，衛福部應該公佈實情。否則就是怠忽職責，在野黨立委也應該追究衛福部的政治責任。台灣疫苗採購不順，衛福部若只一廂情願寄望國產疫苗，如果到時候國產疫苗保護效果不如預期或歐美不承認，國人如何出國？現在歐美已經開始醞釀入境要有疫苗接種黃皮書（證明），台灣下一步怎麼走？

衛福部從去年全球疫情爆發開始就完全採取守勢，從未提出疫情爆發最壞情況的緊急方案，每次疫情有狀況，都靠運氣躲過。直到今天疫情擴散，還有很多人認為每天只有幾百個感染被發現，與其他國相比，算什麼？這種無知心態還被政府肆意渲染，甚至開始宣揚指揮中心領導白髮蒼蒼，召集人台大醫生豐功偉業。疫情當前某些媒體還不忘造神運動，作秀要國人知道他們多辛苦。這在民主國家是匪夷所思的，能力不足早就下台了，還厚臉皮自我表功，沒有政治責任擔當，只要上級沒意思要換人，就表示靠山依在，何懼之有？我們看不到相關單位反省與道歉，只看到政府網軍繼續圍剿異議人士，好像任何批評與建議都是在唱衰台灣。台灣的疫情指揮中心若不改弦易轍，這場疫情將會曠日持久，民心盡失，什麼大內宣大外宣都是徒勞無功的。

無症狀感染是社區爆發感染的不定時炸彈，現階段為避免造成恐慌，要求沒有症狀者不要去篩檢，但這是阻斷社區感染的軟肋。相反的，至少在熱點區必需擴大篩檢，這是疫情指揮中心應當馬上開始執行，而且要越快越好。只有努力找出無症狀帶原者，才有機會阻斷傳播鏈，清除社區感染。若不積極找出無症狀帶原者，社區感染即使暫時緩和下來，也隨時會再爆發流行，形成地方流行病。除了擴大篩檢及戴口罩外，終止社區傳播的終極手段還是得靠疫苗接種。這次疫情爆發流行或許提供一個好的機會，讓國產疫苗開始本土的臨床三期試驗，不必受制於他國，衛福部要當機立斷。

目前在疫苗供應受限下，應該先排優先次序，學紐西蘭讓第一線的邊境管制人員包括機場海關警消及所有參與防疫的人員與家屬優先接種，第二線是所有醫護人員及其家屬，第三線是65歲以上老人，其他視疫苗供應量依照年齡再排順序。寧可先擴大接種基數，讓更多的人可以產生初級免疫反應，接種14天後萬一暴露於感染風險中，也可以產生次級免疫反應，降低發病或病重的風險。第二劑可混打不同種疫苗，這已經有研究報告支持，因此打完第一劑可以等，不用急，大家共體時艱。希望大家能在這次疫情擴散造成社區爆發感染中學到教訓，發揮智慧與能力終止疫情傳播，再度讓世人刮目相看。（作者為退休感染科醫師及前陽明大學醫學系教授）

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