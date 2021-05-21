隨著疫情升溫，台灣「防疫優等生」美譽開始受到外媒質疑，CNN指台灣「是因太過自滿嗎？」外媒也很重視台灣疫苗施打率過低，路透街訪民眾，多表示對國產疫苗沒信心。總統府發言人卻在推特PO文，指責中國干擾台灣取得疫苗，「堅持要我們買中國製造的」。疫情升溫導致外宣失靈，民進黨政府不思檢討，只會拿大陸當墊背，實在令人匪夷所思。

台灣防疫神話破功，不可諱言心防鬆懈是主因，更重要的是政府1年來過度的自信與自滿。想當初新冠病毒變異時，若嚴守國門，全民展開普篩，解除兩岸敵對意識，主動歡迎對岸提供疫苗，擴大台灣防疫網，豈會有今天？

這1年來，執政黨以為台灣是「寶地」，陶醉於內外宣的擦脂抹粉，研發疫苗又落後他國，加上綠營內部扯後腿，壞了東洋藥品公司採購BNT疫苗的先機，台灣防疫神話破功能怪誰？如今疫苗施打率落後印度，社區篩檢付之闕如，負壓隔離病房全無增補，1年來政府究竟做了什麼？

總統府的說法更可笑，台灣買不到疫苗怪大陸，但別忘了，陳時中2月21日才說，我們確定到手的疫苗有1981萬劑，若國產疫苗2廠各生產1000萬劑，BNT談成500萬劑，疫苗最大值會到4500萬劑。現在總統府是在哈囉嗎？若非是打臉陳時中，就是政治操作，製造大騙局。

令人遺憾的是，外宣失靈，綠營卻大打內宣戰，將矛頭指向在野黨及大陸，甚至將媒體人拖下水，安上與陸唱和、唱衰台灣的罪名。

台灣人民素質高，1年來抗疫確實做得不錯，但人會鬆懈，病毒不會。作為執政黨，應懂得全島同心一命，及時調整防疫政策。關鍵時刻還不斷政治操作，遲早會被人民唾棄。