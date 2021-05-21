國防部直屬的「國防安全研究院」在新一期《國防安全雙週報》刊文指出，台灣可在美軍陸戰隊新作戰模式中扮演重要的角色，這是國防部所屬單位第一次針對台美軍事合作提出看法。緊接著國軍伙房兵上網抱怨：「美方可以喝瓶裝牛奶，我們阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶？」美軍駐台訊息因此曝光。國防部證實，美軍安全合作旅官兵進駐北測中心，以顧問身分指導下基地聯兵營，遂行地面作戰與海空通聯作為。

美軍駐台是大陸禁忌

兩件事看似無關，卻有一絲關聯，即台美軍事關係公開化，國防智庫公開主張美台軍事合作，美軍下指導棋動作又曝光。顯然是美軍先來台指導國軍官兵聯合作戰，而國防智庫又為美台聯合作戰提出政策構想，讓美台軍事合作的關係更加緊密。

在國防院發表的文章中，主要有3個重點：第一，希望美軍陸戰隊駐防台灣。第二，期待美軍陸戰隊在駐地之間機動作戰。第三，規畫逆登陸作戰：美軍陸戰隊配合海外兵力和國軍聯合打擊解放軍。文章還指出，美軍陸戰隊濱海戰鬥團可以駐防在宜蘭、花蓮、綠島、蘭嶼、小琉球及東沙，部署機動飛彈發射車、海馬斯多管火箭，以及射程可達500公里以上的飛彈（PrSM）。這樣對於台灣東部的威脅，將可做到天衣無縫的防衛，以便國軍在西部應對解放軍攻台。

至於已被證實的美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），以顧問身分抵達湖口戰車部隊，協助台灣陸軍訓練，並觀察陸軍聯兵營下基地測考狀況。美國陸軍有5個「安全合作旅」，每個旅約有600餘名官兵。美軍撤出阿富汗後，SFAB焦點轉向印太地區。

美國《星條旗報》網站去年11月20日便以「美國陸軍安合旅進行訓練，將開始常駐印太地區」為題報導說，美國陸軍第五安全合作旅正在進行輪訓，為印太地區的夥伴國家提供顧問支持做準備，而美軍希望在印太地區獲得立足點，以對抗大陸的兵力。

而這次在台灣陸軍教育準備部與美軍印太司令部共同推動下，由曾任台灣駐沙烏地阿拉伯武官的陸軍教準部副指揮官景耀宗主導，大批美國安全合作旅官兵以顧問身分到台灣進駐北測中心，並依規定經過14天檢疫期，平時在營區內活動，受命不輕易外出。若非基層官兵的公開爆料，美軍在台灣的行蹤也不會曝光。

事實上，在美軍的建議之下，國軍近年進行了大規模的組織整併，其中以陸軍「聯兵營」的成立最重要，目前至少已有23個聯兵營編成，分別隸屬在裝甲、機步旅和地區指揮部之下；去年7月漢光演習實兵演練期間嶄露頭角，聯兵營的編成，除了隨新式武器籌獲而更具打擊威力外，主戰裝備調整後，機動馳援的速度也大幅增加，若和過去相比，每小時能快20公里以上。

和為貴才是最佳策略

進駐北測中心的美軍安全合作旅顧問團，編組涵蓋各兵科，目的在觀察下基地聯兵營測考狀況，包括地面作戰、部隊移動速度與海空通聯是否暢通等相關作為，並協助指導國軍的戰訓情況。

聯兵營新編成後，設有海、空軍聯絡官、防空排與使用無人機的偵蒐排，但許多部隊在倉促成立下，像是無人機、肩射剌針飛彈等，都仍是有編制而無裝備。美軍實地參與陸軍聯兵營運作後，能產生多大效用，外界無從得知。這批美軍顧問是否會留到7月，參與今年漢光37號演習的實兵驗證觀察，更是不得而知。

只是，美軍駐台一直是大陸的一大禁忌，如果美軍安全旅只是來台下指導棋，屬於短期諮詢性質，或許還不至於觸及中共的紅線，若是如國防院主張讓美軍陸戰隊駐紮在台灣東部與外島，必然會引起大陸的強烈反應，台灣更可能把自己推向兵凶戰危的境地，兩岸若開打，美軍真的會幫台灣打一仗嗎？恐怕很難。

畢竟，美軍所要防衛的是整個印太地區，從日、韓到印度洋，台灣未必是美軍最重要的防衛支點，美軍若在東亞地區分散作戰，是否有足夠的兵力捍衛台灣？尤其是如果像國防院主張的讓美軍陸戰隊濱海作戰團強行駐紮，也必須得到兩棲攻擊艦打擊群等大型艦隊掩護，才能夠安全的駐紮。但若引來解放軍航母和兩棲攻擊艦強力反擊，美軍的防衛會相當吃力。

以和為貴是台灣最佳的防衛力量，輕啟戰端的主張只會讓台灣陷於無法迴旋的戰火，這是最不智的決策。