最近電影圈話題又回到新冠病毒，原本《當男人戀愛時》票房已突破4億，可望超越《我的少女時代》，無奈遇到疫情導致電影院暫閉，能否破紀錄成為懸案。不過趁著居家辦公，我發現一本書《故事經濟學》，研究看似冷僻的經濟學理論到底怎麼成為當代流行議題，其中也談到了電影行銷。

近兩年疫情使全球電影票房相對低迷，但仍出現「現象級」的作品，像日本的《鬼滅之刃》、台灣的《當男人戀愛時》。電影風行狀況跟這波病毒傳染的路徑類似，都是一開始討論不多，但後來越演越烈。當身邊人都問起某部電影時原本不打算看電影的人也受到感染成為觀眾，難怪會有「病毒式行銷」這樣的用語。

就內容分析，《當男人戀愛時》改編自韓片，描述兄弟在討債過程遇到讓他神魂顛倒的女孩，偏偏女孩的爸爸是他的討債對象，他挖空心思想追求對方，出盡怪招終於打動芳心，發現債務並不是兩人之間最大的障礙。

片中元素並不新穎，韓片屢試不爽的重病情節永遠能催人落淚；但真正讓人願意分享的，是其中的「台客」元素。

主角邱澤化身台客，簡單又直白的台語對白，取代偶像劇盛行的華麗修辭，簡單一句「腿長又香香」反而把心動說得格外動人，這種簡單卻有力量的直球對決，讓早已厭煩偶像劇俗套的觀眾覺得驚奇。加上描寫兄弟的角頭電影在台灣素有市場，台客、角頭、愛情以及顏值破表的卡司，俊男邱澤、美女許瑋甯，讓這部電影更加耀眼。

就像《故事經濟學》所說，即使好萊塢最厲害的電影專家，都不能在電影上院線之前知道這部片的票房表現，非要暗燈、電影開始放映，觀眾有了反應，才知道這會不會是一部強片。

理由很簡單，因為觀眾不只看自己本身喜不喜歡這部片，還會評估別人看完電影的反應；當放映完畢、亮燈，觀眾發現身旁的人都哭紅雙眼，他們知道這會變成話題之作，才會放心傳出口碑，只要傳染率大於康復率，也就是聽說過好看的人大於真看過的人，電影就會繼續擴散下去。

無論怎麼擴散，說到底還是要故事，因為人的生活就是被故事包圍。電影世界無論是英雄、是平民，都想方設法與觀眾的日常經驗生活掛勾，讓觀眾可以透過自己經歷過的成功或失敗、喜悅或悲傷來看故事裡的人生，心甘情願被電影感染。

每天中午兩點疫情記者會，讓台灣人民理解到「萬華」原來這麼受普羅大眾歡迎；電影也是一樣，每位觀眾都可以回溯自己是在哪裡知道這部片、是誰的推薦讓他願意進入電影院，不只可以鉤勒出自己的生活，也可以畫出一個電影擴散的影響力地圖。

在這個沒辦法進電影院的時代，藉著在家重溫喜歡的電影，反過來檢視自己的電影「感染」足跡，也是另一種樂趣。

（作者為作家）