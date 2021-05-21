之前因為本土病例數不多，民眾接受新冠肺炎疫苗注射意願不高，但爆發本土社區感染，確診人數激增後，施打意願才提高不少，也才開始意識到疫苗短缺的嚴重。對於引進陸製疫苗的呼籲，政府卻扣上紅帽子，認為是配合大陸宣傳，幫大陸打認知戰；大陸國台辦願援助台灣疫情，也被冷回「假好心」。國產疫苗未完成人體試驗，蔡總統就宣布7月底開始施打。台灣的防疫充滿了政治色彩，雖然在封閉國境阻斷傳染源上取得成功，但是遲遲未能對國人進行疫苗注射，完成群體免疫，現在卻急於操弄疫苗民粹主義，置人民健康、性命於不顧，實屬不智。

你先打我OK 民粹誤國

民眾先前接種疫苗意願不高，與台灣疫情和緩、國際相繼傳出疫苗副作用有關。台灣唯一能使用的疫苗，是英國和瑞典跨國公司阿斯利康所研製的，簡稱AZ疫苗。該疫苗歷經完整實驗證明有效，具有容易大量生產、運輸、保存方便的特點。但3月陸續出現該疫苗有可能導致腦部血栓的報導，人們對這種疫苗的信心大幅下降，10多個國家宣布暫停使用。

但世界衛生組織（WHO）、歐洲藥品管理局等官方意見，認為沒有證據說明這款疫苗不安全，疫苗與出現血栓沒有直接關聯。世界衛生組織免疫、疫苗和生物製品部主任歐布萊恩在3月底的記者會表示，使用AZ疫苗在目前狀況下利大於弊，AZ疫苗對全球防疫仍具有重要意義。英國媒體也出來為AZ疫苗叫屈，認為AZ疫苗在一些國家被叫停與「疫苗政治」有關。

由於疫苗投資風險極高，金額巨大，但收穫的政治、經濟利益極高，加上全球性疫情，更牽涉國家榮譽與國際政治的權力鬥爭。許多富國在研發初期投入相當大的經費，為了保證回收成本，不惜煽動民粹主義與民族主義來保障國產疫苗或投資合作廠商，在批准使用、引進、輸出上充滿政治考量。美國食藥署至今只批准3種疫苗在美國使用，許多經過WHO認證許可的疫苗，包括在美國生產的AZ疫苗都不在其中。

在國外AZ疫苗嚴重副作用相關報導出現之前，台灣就出現疫苗疑慮與緩打的民粹言論。年初時許多國家陸續取得疫苗，陸製疫苗研發成功，對遲遲無法取得疫苗的執政當局產生極大壓力。執政黨民代與側翼網軍、名嘴開始宣傳「拒當白老鼠」、「疫苗無用論」，認為台灣很乾淨，沒有新冠病毒，疫苗倉促上路，不夠成熟，安全堪憂。「台灣有等的本錢」、「疫苗無助疫情減緩」、「打疫苗還是會染上病毒」等等說法相繼出爐，最後出現「你先打，我ok」的民粹疫苗懷疑運動，延誤疫苗施打的速度。

國產疫苗進度 令人憂心

以色列、美國、大陸都開始陸續進行全面疫苗注射，希望盡早達成集體免疫力，能在今年夏天恢復正常生活，並開放邊境，讓部分國家的人民可以入境。反觀台灣，由於桃園諾富特飯店與華航機師隔離檢疫管理疏失，出現防疫缺口，爆發社區感染，嚴重影響民眾生活，將對經濟造成傷害。就算這波疫情壓制下來，極低的疫苗覆蓋率讓台灣從防疫模範生一下子現出原形，跌到後段班。而且當主要國家恢復往來時，台灣人卻出不去，外國人也進不來。對於經貿往來、國民旅遊以及國家形象都有重大的傷害。

根據防疫中心指揮官陳時中的說法，疫苗覆蓋率至少要達到6成以上，才會形成集體免疫力，那麼台灣至少需要2000萬劑疫苗。台灣施打率不及1%，即使加上近日進口的40萬劑AZ疫苗與預計年中交貨的500萬劑莫德納疫苗，也只是杯水車薪，還有很大的缺口。

在國人為疫苗貨源憂心的同時，蔡總統承諾7月底可以讓國人施打國產疫苗，或許意在安撫民心，但國產疫苗仍在二期試驗階段，進度能否在7月底上路令人懷疑；能否被國際接受，讓國人的疫苗注射證明可以在國外暢行無阻，也是一大問題。疫苗當然應該自主，但人命關天，疫苗審查與使用有其一套嚴謹的科學程序，不宜意氣用事。利用疫苗民族主義與民粹主義非但解決不了疫苗問題，更有可能傷害國人健康，延誤疫情控制。就讓防疫多一點科學，少一點政治吧。