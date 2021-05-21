近日疫情升溫，特別是雙北確診數目拉高，成了重災區，也使雙北市長柯文哲及侯友宜連日拉高部署動作。畢竟侯出身警官，作風謹慎具戰略宏觀，柯則是醫師出身，疫情拉高讓其醫療專業背景更能揮灑，兩人聲量更有追上防疫指揮官陳時中的機會。或也因為如此，綠軍立委及議員開始針對侯友宜進行質疑及批評，似想「超前部署」滅侯。但平心而論，這樣的算盤未必打得響，更反而會是一計傷己更深的「七傷拳」。

首先，綠軍針對侯友宜出招，外界恐會有「轉移焦點」的質疑。畢竟台灣現今防疫最大的問題在於疫苗，但現今到貨的疫苗非常有限，加總約70餘萬劑，前立委林濁水也稱就算現今這些疫苗全部施打完畢，全國接種率也不過3%，低得恐怖。即便現今全台進入3級警戒階段，連續幾天每日確診新增病例依然維持200、300多，數字令民眾驚慌，使政府不斷宣稱的「超前部署」面臨破功。

加上5月13日及17日連續停電，更衝擊蔡政府的威信，即便蔡總統及行政院長蘇貞昌接連道歉，但台灣可能面臨缺電的疑慮又浮上檯面，更牽動8月28日的公投結果。面臨此內外交迫的施政窘境，綠軍的有心人想藉「打侯」來轉移執政或防疫不利的焦點，當然合乎邏輯，但此操作的風險便是反而會讓民眾覺得，綠軍劍指民調支持度最高、且現今拚防疫不遺餘力的侯，不僅無堅實理由外，更會引發民進黨想「轉移焦點」的質疑，未傷侯前反而先傷己，甚至更自曝其短。

其次，「雙北柯侯聯防」似已出現端倪，若柯、侯兩位市長緊密聯手挑戰指揮中心的權威，對民進黨政府去年好不容易建構的防疫成果，無疑是致命性的打擊。特別是在疫情居高不下、疫苗遲不到位、「陳時中神話」面臨破滅的此時，與其讓柯侯強強聯手、相互拉抬、拉高聲望，挑播離間、拉原本就親綠的柯來破壞雙北柯侯準結盟的態勢，反而成為綠軍有心人操作的理性考量。

畢竟防疫指揮官陳時中作為民進黨在2022年六都選舉的一顆活棋，倘柯侯緊密結盟且透過適當措施讓雙北疫情趨緩，勢必衝擊現今無法拿出更積極作為控制疫情的陳時中「大神」形象，權力消長後，更不利於民進黨明年選舉的整體布局規畫。

最後，柯Ｐ及侯友宜都不是省油的燈，特別是柯Ｐ，怎麼可能因為陳時中「台北市快篩動員速度很快」的一個讚美，便將民進黨之前對其的攻堅批評一筆勾消、一笑泯恩仇？又聰明如柯Ｐ者，難道不會將民進黨此時的「善意」當作籌碼，適時再和民進黨高層博弈或討價還價，更加強化自己的戰略價值？民進黨若將柯Ｐ看成「吃素的」，捧一捧他或打一下侯友宜，便以為能獲取政治利益，恐怕會笑掉柯的大牙。

至於侯友宜也是個狠角色，對此議題回應時強調「呼應蔡總統一再籲請國人『團結抗疫』的態度，齊心協力才能打勝仗」，他用「以子之矛攻子之盾」的方式，不僅Ｋ了批評他的人，也挑戰了蔡英文的權威，更拉抬了自己的格局及高度。

基於此，面對政治操作日益熟稔的柯侯二人，民進黨「拉柯打侯」的算盤豈能打得響？（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）