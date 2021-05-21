有句話很有道理：「格局決定結局，態度決定高度」。台灣在歐美各國普遍施打疫苗，正逐步解除封鎖，讓人民摘下口罩，恢復正常作息的這個時候，反而落後到今天正在為雙北爆發的疫情和病毒奮戰，這完全是因為中央流行疫情指揮中心的綠色思維格局，和政治凌駕防疫專業的態度所致。

指揮中心這種為小許成就即沾沾自喜的格局及態度，完全表現在他們對外吹噓的「Taiwan Can Help」這個自大的口號上。不知道是自傲還是無知，民進黨政府捨比較謙虛的「Will」或「Would」不用，而用了比較氣勢凌人的「Can」，或許就注定了今天這個結局。

自傲就必然沉醉自滿於現狀，不知警惕。不謙虛的態度就注定不知檢討精進。事實擺在眼前，這一年多來，指揮中心抱持「Can Help」的自大心態，只把各國疫情肆虐的情形當新聞看，未能認真吸取各國的教訓，為台灣的「萬一」早做準備，造成今天在應對雙北疫情時重蹈了錯誤。

沒有設法及早取得足夠的疫苗，就是指揮中心最不可原諒的大錯。去年世界各地疫情大爆發時，無論是已開發或未開發國家，都知道自己國家若要重開邊境，重啟經濟活動，恢復人民正常生活，全民施打疫苗就是不二法門。

可是民進黨政府政治凌駕防疫，錯失了取得足夠疫苗的機會。今天各方質疑為何去年12月指揮中心坐失購買到3千萬劑輝瑞BNT疫苗的機會時，指揮中心副指揮官陳宗彥居然在記者會上嚴詞指斥這是「假訊息」，並祭出了刑罰法律，威嚇散布這一「假消息」的人。

雖然陳宗彥指斥「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」為假訊息時，沒有指明哪個公司的疫苗，但去年12月與綠營同調的報紙就在一版頭指名道姓地報導了此事，報導中不僅提到是「輝瑞BNT」疫苗，還寫出該疫苗的大陸代理商是復星。當時指揮中心沒有指斥為假訊息。

日前我在一場飯局中碰到輝瑞BNT疫苗的一位業務代表，他說，大陸復星去年12月就說要賣給台灣3千萬劑德國的輝瑞BNT疫苗，但我們政府只因為這支疫苗的代理商是大陸公司，就不願意向他們買；而且復星開價1劑只要30美元，我們政府另循管道購買的價錢聽說1劑就貴了10多塊美元。這個辛辣的內容，在場有很多人證。

嚴格說來，這一訊息當中所提及的交易，政府已經是輝瑞BNT疫苗買賣當事者的一方，因此只能解說或澄清這件事的內情，已不適合當訊息真假的仲裁人；而且，如果這位業務代表說的是事實，那麼此事牽涉的就不只是台灣民眾及時施打疫苗的重大公共利益，還涉及了採購疑弊，這可不是陳宗彥一句沒頭沒尾的「假訊息」就能平息的，檢調機關應該介入調查，以查明真相。

「人民有知的權利」這句話有深一層的意涵，就是指人民有權利懷疑政府隱瞞真相。陳宗彥指政府不買3000萬劑疫苗的訊息有假，不能空話一句就了事，還必須提出更有力的事證，以實其說，取信於民。

更何況，這件陳宗彥指稱的假訊息，還把蔡英文政府第一任閣揆林全負責的東洋藥品公司捲入。此時如果林全都沒有出面說這是假訊息，陳宗彥的話就更顯得空洞，且有點欲蓋彌彰，為將來國人追究「打不到疫苗」的責任，自己先打了預防針。